2020-04-17T14:36:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Поставки московских трамваев в Нижний Новгород приостановили из-за коронавируса

Оставшиеся восемь трамваев привезут в наш город после снятия режима самоизоляции
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Поставки московских трамваев в Нижний Новгород приостановили из-за коронавируса.Поставки московских трамваев в Нижний Новгород приостановили из-за коронавируса.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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То, что в Нижний Новгород планируется безвозмездно передать десять трамваев из Москвы, стало известно еще в начале этого года. Все они были в отличном состоянии и могли бы стать хорошим подспорьем для нижегородского общественного транспорта. Однако с началом распространения коронавируса многих нижегородцев волновал вопрос – будут ли проведены дополнительные дезинфекции этих трамваев. Особенно учитывая тот факт, что Москва сейчас считается едва ли не самым пострадавшим от коронавируса регионом.

- Еще в феврале этого года в Нижний Новгород на безвозмездной основе были доставлены первые два трамвая из Москвы, – сообщили «Комсомолке» в муниципальном предприятии «Нижегородэлектротранс». – В настоящее время Москва приостановила транспортировку вагонов в связи с введением самоизоляции. Транспорт будет перевезен после снятия ограничительных мер.

Напомним, режим всеобщей самоизоляции на территории Нижегородской области действует с 30 марта 2020 года. Все это время весь общественный транспорт в нашем городе, включая трамваи, работает в режиме выходного дня. При этом для жителей Москвы, приезжающих в наш город в эти дни, предусмотрен двухнедельный карантин. Что касается самих нижегородцев, то жителям города разрешается выходить из своих домов в исключительных случаях: в ближайший магазин или аптеку, чтобы вынести мусор или погулять с собакой на расстоянии не более 100 метров от дома. Для этого предварительно необходимо получить разрешение на выход из дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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