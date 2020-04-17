2020-04-17T12:45:46+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде заключенные «оживили» картины Кустодиева и Васнецова

Женщины, отбывающие наказание в ИК-2, присоединились к флешмобу #ИзоИзоляция [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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"Аленушка" Виктора Васнецова. Фото: пресс-служба ГУФСИН Нижегородской области."Аленушка" Виктора Васнецова. Фото: пресс-служба ГУФСИН Нижегородской области.
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Флешмоб #ИзоИзоляция, запущенный в разгар пандемии коронавируса, набирает обороты. С каждым днем к нему присоединяются сотник, если не тысячи людей разных профессий и социальных слоев. «Оживить» полотна знаменитых художников решились также заключенные ИК № 2 в Нижнем Новгороде.

"Жнецы" Алексея Венецианова. Фото: пресс-служба ГУФСИН Нижегородской области.

"Жнецы" Алексея Венецианова. Фото: пресс-служба ГУФСИН Нижегородской области.

"Царевна-лебедь" Михаила Врубеля. Фото: пресс-служба ГУФСИН Нижегородской области.

"Царевна-лебедь" Михаила Врубеля. Фото: пресс-служба ГУФСИН Нижегородской области.

- В период самоизоляции получила популярность творческая акция, в которой люди изображают сюжеты знаменитых картин и делятся своими фото. Женщины, отбывающие наказание в исправительной колонии № 2,не отстают от модных веяний, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Нижегородской области.

"Купчиха за чаем" Бориса Кустодиева. Фото: пресс-служба ГУФСИН Нижегородской области.

"Купчиха за чаем" Бориса Кустодиева. Фото: пресс-служба ГУФСИН Нижегородской области.

"Все в прошлом" Василия Максимова. Фото: пресс-служба ГУФСИН Нижегородской области.

"Все в прошлом" Василия Максимова. Фото: пресс-служба ГУФСИН Нижегородской области.

Процесс воспроизведения известных полотен доставил заключенным массу эмоций и впечатлений. Выбор женщин пал на картины отечественных живописцев, знакомые многим еще со школьных уроков изобразительного искусства. На конкурс представлены «Неизвестная» Ивана Крамского, «Аленушка» Виктора Васнецова, «Купчиха за чаем» Бориса Кустодиева, «Царевна-лебедь» Михаила Врубеля, «Тройка» Василия Перова, «Жнецы» Алексея Венецианова и «Портрет человека в красном тюрбане» Яна ван Эйка.

"Портрет человека в красном тюрбане" Яна ван Эйка. Фото: пресс-служба ГУФСИН Нижегородской области.

"Портрет человека в красном тюрбане" Яна ван Эйка. Фото: пресс-служба ГУФСИН Нижегородской области.

- Осужденные не только получили положительные эмоции, но узнали много нового о художниках, их жизни и истории создания картин, - добавили в ведомстве.

"Тройка" Василия Перова. Фото: пресс-служба ГУФСИН Нижегородской области.

"Тройка" Василия Перова. Фото: пресс-служба ГУФСИН Нижегородской области.

"Неизвестная" Ивана Крамского. Фото: пресс-служба ГУФСИН Нижегородской области.

"Неизвестная" Ивана Крамского. Фото: пресс-служба ГУФСИН Нижегородской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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