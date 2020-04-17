Нижегородцы рассмешили Сергея Светлакова и Александра Незлобина

Известные юмористы Сергей Светлаков и Александр Незлобин взялись за собственное шоу «Стендап андеграунд». В съемках, которые проходили в Театре Маяковского в Москве, поучаствовали нижегородцы - Даниил Слободенюк и Руслан Халитов.

Идея снять стендап-шоу в камерной обстановке пришла бывшему резиденту Comedy Club Незлобину, который также отвечает за режиссуру. По его словам, он впервые снимает шоу без заранее прописанного сценария.

- Новое шоу - это объединение комиков, которые только начинают карьеру. По сути, мы создаем экосистему, где есть все условия для творческого роста. Хочется, чтобы ребята были с нами по любви, а не по контракту. Поэтому мы с Сергеем для них не продюсеры, а коллеги по цеху, - заявил комик.

Что касается нижегородцев, поучаствовавших в съемках нового телешоу, то деятельность их напрямую связана с юмором. Даниил Слободенюк, нередко выступающий под псевдонимом Жаба Аркадьевна (отсылка к популярному ситкому начала 2000-х «Моя прекрасная няня». - Прим. ред.), участвует в рэп-баттлах и юмористических проектах. При этом вдохновляют его живопись и люди.

Тем временем его коллега по цеху Руслан Халитов снимает юмористические подкасты. По его словам, если бы в его жизни не появился стендап, то стал певцом с лирическим репертуаром - эдаким современным Эдуардом Хилем.

КОНКРЕТНО

Новое юмористическое шоу с участием комиков из Нижнего Новгорода стартует на телеканале СТС 26 апреля в 23.20. Возрастное ограничение 18+.

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