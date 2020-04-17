Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 17 апреля 2020 года: Перенос парада Победы и закрытие села Дивеево

Эпидемия COVID-19 в регионе набирает обороты. С каждым днем количество заболевших только увеличивается, а уровень самоизоляции жителей падает. Рассказываем последние новости о распространении коронавируса в Нижнем Новгороде на 17 апреля 2020 года.

За прошедшие сутки количество зараженных в регионе выросло до 404 человек. Положительные результаты тестов пришли по 65 нижегородцам.

Однако главной новостью минувшего дня стало не рекордно большое количество новых случаев заражения, а решение властей об отмене парада Победы и «Бессмертного полка» из-за распространения коронавируса. Пока точная дата проведения парада и акции не названа. Однако среди возможных вариантов эксперты называют 24 июня, когда проводился парад Победы в 1945 году.

Добавим, что посещение Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря на Пасху также придется отложить. Въезд в село Дивеево закрыт до 30 апреля.

- В пасхальные дни в Дивеево всегда приезжали тысячи паломников. К сожалению, на этот раз всемирная пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Поэтому мы призываем всех верующих отказаться от поездки в Дивеево, - заявил глава региона Глеб Никитин.

Тем временем ГУ МВД по Нижегородской области пообещало увеличить количество полицейских постов на дорогах. В настоящий момент работают 37 таких постов, шесть из которых находятся на границе области.

Кроме того, губернатор сделал заявление: из-за ситуации с COVID-19 на автопром «придется огромный удар, который будет сопоставим с кризисами предыдущих лет». А общее падение рынка в этом году оценивается до 50%.

Кстати, появилась дополнительная информация о врачах, которые попросили главу региона поселить их на время в гостиницах. Областная пресс-служба рассказала, что возможность проживать в отелях получат более 750 медиков, работающих с больными ОРВИ, пневмонией и COVID-19. Губернатор лично оценил готовность первых гостиничных номеров.

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