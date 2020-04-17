Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 17 апреля 2020 года составило 404 человека. За прошедшие сутки коронавирусная инфекция была выявлена еще у 65 нижегородцев.

Ранее глава региона Глеб Никитин объяснил, что рост заболеваемости зависит от самодисциплины жителей и предприятий, которые продолжают работу. По его словам, есть два варианта развития ситуации с распространением COVID-19: негативный и конструктивный.

- Негативный - итальянский или испанский, когда закрыли все организации, но сделали это слишком поздно. А более конструктивный сценарий - немецкий, когда большинство предприятий работают, но это возможно только за счет жесткой дисциплины на производстве и соблюдения режима самоизоляции, - рассказал чиновник.

Напомним, с 15 апреля жители приволжской столицы могут ходить на работу только получив QR-коды. Их должна оформить организация, в которой они работают. Сделать это можно с помощью сервиса «Карта жителя Нижегородской области».

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