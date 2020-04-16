2020-04-16T18:32:03+03:00
Происшествия

Из квартиры сотрудницы администрации Нижнего Новгорода украли ювелирку на 300 тысяч рублей

В списке украденных вещей также значатся кожаные сумки и серебряная медаль об окончании школы
Анна МИГАЛОВА
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Нижегородские полицейские разыскивают вора, который три недели назад обчистил квартиру сотрудницы местной администрации.Нижегородские полицейские разыскивают вора, который три недели назад обчистил квартиру сотрудницы местной администрации.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Нижегородские полицейские разыскивают вора, который три недели назад обчистил квартиру сотрудницы местной администрации. Неизвестный словно знал, за какой дверью многоквартирного дома в центре приволжской столицы хранилось огромное количество ювелирных украшений.

- Преступление было совершено в момент, когда был введен режим самоизоляции - с 29 марта по 4 апреля. Чтобы проникнуть в чужую квартиру злоумышленнику пришлось взломать дверной замок. А дальше - по обычному сценарию. Обшарил всю жилплощадь, нашел свою «добычу» и скрылся, - рассказал «Комсомольской правде» источник в правоохранительных органах.

Как оказалось, квартира многоэтажки на улице Горького оказалась настоящей сокровищницей. Дома хранились золотые серьги, кольца, браслеты, женские и мужские часы с бриллиантами, кулон с черной жемчужиной и многое другое - всего шестнадцать наименований.

- Потерпевшая сказала, что общая стоимость украденной ювелирки где-то 300 тысяч рублей. Причем помимо украшений вору понадобились три кожаные сумки, плащ и серебряная медаль об окончании школы, - добавил собеседник «Комсомолки».

КСТАТИ

Давным-давно неизвестные ограбили ювелирный магазин в Богородске. Тогда из салона исчезли 400 наименований золотых украшений. Общая стоимость украденных цепочек, колец, сережек, браслетов и подвесок производства города Кострома составила почти три миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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