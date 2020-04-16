Из квартиры сотрудницы администрации Нижнего Новгорода украли ювелирку на 300 тысяч рублей
Нижегородские полицейские разыскивают вора, который три недели назад обчистил квартиру сотрудницы местной администрации. Неизвестный словно знал, за какой дверью многоквартирного дома в центре приволжской столицы хранилось огромное количество ювелирных украшений.
- Преступление было совершено в момент, когда был введен режим самоизоляции - с 29 марта по 4 апреля. Чтобы проникнуть в чужую квартиру злоумышленнику пришлось взломать дверной замок. А дальше - по обычному сценарию. Обшарил всю жилплощадь, нашел свою «добычу» и скрылся, - рассказал «Комсомольской правде» источник в правоохранительных органах.
Как оказалось, квартира многоэтажки на улице Горького оказалась настоящей сокровищницей. Дома хранились золотые серьги, кольца, браслеты, женские и мужские часы с бриллиантами, кулон с черной жемчужиной и многое другое - всего шестнадцать наименований.
- Потерпевшая сказала, что общая стоимость украденной ювелирки где-то 300 тысяч рублей. Причем помимо украшений вору понадобились три кожаные сумки, плащ и серебряная медаль об окончании школы, - добавил собеседник «Комсомолки».
КСТАТИ
Давным-давно неизвестные ограбили ювелирный магазин в Богородске. Тогда из салона исчезли 400 наименований золотых украшений. Общая стоимость украденных цепочек, колец, сережек, браслетов и подвесок производства города Кострома составила почти три миллиона рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU