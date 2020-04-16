Готовимся к Пасхе 2020: Как выбрать в магазине творог, куличи и яйца

До главного события года для православных христиан - Светлого Христова Воскресения - остаются считанные дни. Одни хозяйки уже купили необходимые продукты для праздничного стола, другим это только предстоит сделать. А чтобы празднование Пасхи обошлось без последствий вроде пищевого отравления, специалисты Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области дали несколько рекомендаций, как не ошибиться с выбором творога, куличей и яиц.

Не наткнитесь на творожный продукт

Ни одно Светлое Христово Воскресение не обходится без творожной пасхи. Чтобы ее приготовить, нужны творог, сливочное масло, сметана и вареные яйца. При покупке главного ингредиента - творога - следует обратить внимание на внешний вид продукта, его запах и консистенцию. У него должна быть однородная белая масса с оттенком кремовости или легкой желтизны. Голубоватый оттенок или серый свидетельствуют о фальсификате либо его негодности к употреблению.

Что касается запаха, то он ни в коем случае не должен быть резким кислым. Такой творог точно несвежий. Качественный молочный продукт источает легкий кислый запах.

Важен также состав творога. Если в нем указаны растительные жиры и консерванты, смело проходите мимо, поскольку это не творог, а творожный продукт.

Внутри яиц не должно быть ни кровяных точек, ни темных пятен.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сварили яйца - сразу ешьте

При покупке яиц в первую очередь надо обратить внимание на срок годности. В магазинах, как правило, это столовые яйца, а значит, срок их годности составляет 25 суток.

Дома хранить яйца необходимо только в холодильнике! Это позволит избежать размножения микроорганизмов, в том числе патогенных. Диетические яйца пролежат в холодном месте до семи дней, а столовые - от восьми до 25 дней. Причем важно помнить, что мытые яйца хранятся гораздо меньше - примерно 12 дней. А вареные и того меньше - не более 36 часов.

- Если же вы предпочитаете покупать продукцию на рынке, то обязательно поинтересуйтесь наличием документа, подтверждающего проверку продукта ветеринарной лабораторией, а также информацией о дате изготовления и адресе изготовителя, - напоминают специалисты Роспотребнадзора.

При выборе пасхального хлеба следует обращать внимание на состав.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В куличе главное - состав

При выборе пасхального хлеба, который чаще называют куличом, следует обратить внимание на состав. Конечно, он будет вкуснее, если при его приготовлении использовались яйца, а не яичный порошок, сахар вместо подсластителя и сливочное масло взамен дешевого маргарина.

- Изучите состав. Возможно, вы увидите ингредиенты, которые противопоказаны вам по состоянию здоровья. Какие-то из них могут являться аллергенами, - предостерегла специалист Роспотребнадзора. - И, разумеется, не забывайте проверять дату изготовления и срок годности.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

В условиях распространения коронавируса верующие на самоизоляции могут самостоятельно освятить творожную пасху, куличи и яйца. Для этого перед пасхальной трапезой следует трижды пропеть тропарь Пасхи: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав». А затем окропить снеди освященной водой (если она есть) со словами: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».

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