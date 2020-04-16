Названы страны, из которых чаще всего возвращались нижегородцы во время пандемии коронавируса

Назван топ-5 стран, из которых чаще всего возвращались жители Нижегородской области во время пандемии COVID-19. Данные за период с 24 марта по 6 апреля 2020 года опубликовал оперативный штаб по коронавирусу в Москве.

Отмечается, что за указанный период в регион вернулись 2817 человек из 63 стран мира. На первом месте по количеству прибывших находится Таиланд - 595 человек. Следом идет Вьетнам - оттуда прилетели 363 нижегородца. На третьей строчке рейтинга пребывают ОАЭ (258 человек), а на четвертой - Турция (156 человек). Замыкает пятерку Доминиканская Республика - оттуда в марте-апреле прибыли 137 человек.

Если брать в целом Приволжский федеральный округ, то за указанный период в его регионы прибыли 22,2 тысячи жителей из 78 стран.

«Комсомолка» рассказывала, что пассажиров чартерных рейсов, прибывших из Таиланда и Вьетнама 27 и 28 марта, проверили, а затем отправили на двухнедельный карантин. Досмотр воздушного судна в аэропорту «Стригино» провели специалисты Управления Роспотребнадзора Нижегородской области.

Путешественники прошли термометрию и заполнили анкеты. Последние содержат сведения, которые могут понадобиться для отработки контактов и проверки соблюдения режима самоизоляции пассажирами.

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