Следователи заинтересовались больницей, в которой нижегородка подцепила коронавирус

Нижегородские следователи заинтересовались больницей, в которой пациентка с пиелонефритом подцепила коронавирусную инфекцию. Об инциденте с участием своей подруги в соцсетях рассказал Алексей Садомовский.

С его слов, сначала девушка была госпитализирована во вторую инфекционную больницу с воспалением почек (врачи подозревали гепатит и мышиную лихорадку). Однако через несколько дней к ней в палату подселили пациентку с симптомами COVID-19. Правда, первый тест дал отрицательный результат.

- Четвертого апреля у Тани и ее соседке по палате выявили кишечную инфекцию, которую они, видимо, подхватили в больнице. Их перевели в больницу № 9, специализирующуюся на кишечных инфекциях, - пояснил нижегородец. - Там она несколько дней свободно перемещалась, общалась с другими пациентами и медперсоналом. Седьмого апреля у нее появились первые симптомы коронавируса. Лечащий врач никак не отреагировал на это. Таня все так же лежала в общей палате. Причем успела полежать уже в двух: в первой было пять пациенток, во второй - четыре.

Спустя два дня у соседки Татьяны, с которой ее перевели из второй инфекционной в больницы в больницу № 9, все же выявили коронавирус. А потом выяснилось, что зараза также есть в организме Татьяны.

- И ее перевели обратно в инфекционную больницу № 2, в палате которой она сейчас лежит с медсестрой, заразившейся во время работы, - заключил Алексей Садомовский.

«Комсомольская правда - Нижний Новгород» отправила официальный запрос в региональный минздрав с просьбой прокомментировать произошедшее. Однако там ответили, что рассказывать об этом не имеют права, сославшись на федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ».

Тем временем выяснилось, что по факту, о котором рассказал нижегородец Алексей Садомовский на своей странице в «Фейсбуке» 11 апреля 2020 года, СУ СКР по Нижегородской области организовал доследственную проверку.

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