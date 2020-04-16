2020-04-16T11:19:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Индекс уровня самоизоляции в Нижнем Новгороде на 16 апреля 2020 года: Горожане не желают сидеть дома

Статистика свидетельствует о том, что на улицах города много людей
Анастасия НАЗАРОВА
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За минувшие сутки COVID-19 выявлен еще у 65 жителей Нижегородской области.За минувшие сутки COVID-19 выявлен еще у 65 жителей Нижегородской области.Фото: Иван МАКЕЕВ
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С каждым днем число заболевших коронавирусом в столице Приволжья только растет. При этом власти настаивают: сейчас единственным способом остановить распространение заразы является самоизоляция. Однако не все жители следуют этой рекомендации.

По данным Яндекса, индекс уровня самоизоляции в Нижнем Новгороде на 10.00 16 апреля 2020 года составил всего 2,8 балла. Эта цифра говорит о том, что в это время на улице было много людей. Хотя стоит отметить, что в четверг до пандемии коронавируса данный показатель составлял 0,3 балла.

На первом месте среди городов-миллионников по уровню самоизоляции который день пребывает Москва - 3,4 балла. Затем идет Санкт-Петербург - там этот показатель достиг 2,9 балла. Третье место делят Пермь и Нижний Новгород - 2,8 балла. У остальных крупных городов России показатель еще меньше, но самым недисциплинированным на утром 16 апреля оказался Новосибирск - 1,8 балла.

Напомним, с 15 апреля 2020 года нижегородцы смогут ходить на работу только после того, как получат специальные QR-коды на выход из дома. Их должна оформить организация, в которой они трудятся, при помощи сервиса «Карта жителя Нижегородской области».

Сообщалось, что количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 16 апреля 2020 года выросло до 404. За минувшие сутки COVID-19 подтвердился еще у 65 человек. Как отметил глава региона Глеб Никитин, рост заболеваемости зависит от самодисциплины жителей и предприятий, которые продолжают работу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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