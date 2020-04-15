Азат Газизов: «Нижегородский регион одним из первых в стране взял на себя субсидирование затрат бизнеса на зарплату сотрудников»

- В сложившейся ситуации только государство может компенсировать затраты бизнеса на зарплату работникам, - считает Азат Газизов, член Центральной ревизионной комиссии ОНФ, первый вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». - В дополнение к федеральным мерам поддержки малого и среднего бизнеса, на региональном уровне Нижегородская область одной из первых в стране, наравне с Республикой Коми, взяла на себя субсидирование затрат на оплату труда работников.

Это крайне важная мера поддержки, и мы сегодня её продвигаем на уровне федерального правительства. В тот период, когда у бизнеса нет финансовой «подушки», и он не может сохранить коллективы, которые формировались годами, очень важна поддержка государства. Без этого невозможно спасти малый и средний бизнес. Важно создать такие условия, чтобы после окончания карантина предприятия смогли быстро и полноценно начать работать, а не искать новые кадры.

Также общественное объединение предпринимателей считает, что нужно признать пострадавшими от кризиса не отдельные отрасли, а весь малый и средний бизнес, ведь он находится в едином экономическом пространстве: если некоторые отрасли, например, туризм или сфера услуг пострадали одномоментно, то другие последствия кризиса ощутят позже.

В связи с этим крайне важно, включает ли региональная власть ОКВЭДы, в которых перечислены виды деятельности, в список пострадавших от экономического кризиса. Сегодня меры поддержки распространяются только на предприятия, которые вошли в данный список. Поэтому необходимо, в том числе и для предпринимательского сообщества, вести диалог с властями, чтобы как можно большее число отраслей вошло в перечень тех, кто может получить меры поддержки от государства.

На самом деле, кризис только начинается. Пока мы наблюдаем, скорее, эмоционально-ситуативную реакцию, а скоро начнутся выплаты зарплат, арендной платы, кредиты, и возникнут конкретные вопросы: как быть и чем платить? Меры поддержки могут быть разными. Сейчас сложно ранжировать их важность.

Одна из необходимых мер поддержки - снижение налогов, причём мы настаиваем на том, чтобы вообще отменить налоги для малого и среднего бизнеса. Ведь отсрочка в данной ситуации мало что даёт. Важно, что различные проверки предприятий уже запрещены федеральным правительством. Теперь необходимо выстроить взаимоотношения с банками, которые неохотно идут на налоговые каникулы и реструктуризацию.

Далее - вопросы аренды. С одной стороны, декларируется, что арендодатели должны снизить плату, и многие действительно идут на это, снижая её на 50%. Но среди них есть и те арендодатели, которые сами брали помещения в кредит и теперь тоже должны банкам. Им самим требуется поддержка.

Важен и вопрос трудовых отношений. В Нижегородской области этот вопрос сумели сгладить с помощью прямых субсидий. Повторюсь, коллектив собрать очень сложно и так же сложно его сохранить, особенно в ситуации, когда работодатель не может платить ни страховые взносы, ни зарплату. Тем более что 90% предприятий малого бизнеса - это микробизнес, который работает «с колёс». После кризиса 2014 года многие так ещё до конца и не оправились. В течение шести лет подряд потребительский спрос падал, а платёжеспособность населения уменьшалась, поэтому микропредприятия с каждым годом оказывались во все более сложной ситуации. А сейчас, когда люди просто сидят по домам и не могут платить, предприятия малого бизнеса остались на нуле. Поэтому для них нужно не каникулы вводить, а полную отмену налогов, пока бизнес не восстановится до докризисного уровня.