Нижегородцы могут сообщать об авариях и платить за услуги ЖКХ через онлайн-сервисы

Самоизоляция внесла свои коррективы в работу всех центров обслуживания клиентов компаний, отвечающих за поставку газа, тепла и воды в дома жителей Нижегородской области. Центры временно не проводят личные приемы и приостановили работу, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Оплатить коммунальные услуги, сообщить об авариях, перебоях и просто передать показания счетчиков помогут онлайн-сервисы.

Так, сообщить о неполадке на теплосетях, дистанционно передать показания приборов учета и оплатить услуги можно на официальном сайте АО «Теплоэнерго»: teploenergo-nn.ru. Сервис доступен для потребителей, перешедших на прямые договоры с АО «Теплоэнерго». Потребители, получающие квитанцию от Центра СБК, могут оплатить тепло и горячую воду на сайте bcnn.ru. По всем неотложным вопросам можно круглосуточно обращаться в Единый контакт-центр по телефону 8 (831) 277-91-31.

У абонентов АО «Нижегородский водоканал» также есть возможность получить все услуги онлайн в личном кабинете на официальном сайте lk.vodokanal-nn.ru.

Для приема заявок в выходные, как и в будние дни, работает круглосуточная горячая линия 8 (831) 246-99-99.

На дистанционное обслуживание переходит и Единый расчетно-кассовый центр. Потребители ПАО «Т Плюс» могут оплачивать квитанции, передавать сведения об изменении количества жильцов, а также узнавать о начислениях в квитанциях через сайт www.erkc-dzr.ru.

Консультацию специалистов также можно получить по телефону контакт-центра 8 (800) 100-75-30 (звонок бесплатный).

Потребители АО «Волгаэнергосбыт» по любым вопросам могут звонить на многоканальный телефон call-центра 8 (831) 243-04-14 (ежедневно с 8:00 до 19:00). Или оставить обращение на официальном сайте компании ww.volgaenergo.ru.

АО «Нижегородская областная коммунальная компания» предоставила возможность оставлять свои обращения на сайте www.nokk.ru или звонить по телефону нужного филиала. Их контакты указаны на электронном ресурсе.

По всем неотложным вопросам можно круглосуточно обращаться по телефону горячей линии: 8 (831) 265-37-71.

Потребителям ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» и ООО «Нижегородэнергогазрасчет» продляют срок оплаты по выставленным квитанциям до 30 апреля 2020 года.

Аварийные заявки принимаются по телефонам: 04, 104 (по мобильной связи) и 112.

Также вопросы, связанные с газификацией, техническим обслуживанием и ремонтом газового оборудования, расчётами за поставку газа, можно решить удаленно.

Пользователи услуг ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» могут отправлять заявки через онлайн-сервис «Личный кабинет» на сайте lk.oblgaznnov.ru или звонить на бесплатный многоканальный номер: 8 (831) 4−222−400. Там принимаются заявки на газификацию, ремонт и техническое обслуживание газового оборудования, установку или замену газовых счетчиков. Кроме того, специалисты предоставляют любые консультации.

АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» предусмотрел для своих потребителей возможность оплачивать услуги, просматривать начисления, передавать показания за потребленный газ в разделе «Контакты и реквизиты» на сайте www.mrgnn.ru/press-tsentr/. Там же можно получить консультацию.

Для потребителей ООО «Нижегородэнергогазрасчет» работает многоканальная линия 8 (831) 280-97-04. Телефоны структурных подразделений газоснабжающей организации и абонентских пунктов также указаны на сайте www.gas-nn.ru/about.php и в квитанциях на оплату газа.

Единый контактный центр ПАО «ТНС энерго НН» продолжит принимать звонки потребителей с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00 по телефону 8 (831) 233-09-70. Автоматические сервисы по приему показаний и платежей будут работать круглосуточно.

Обслуживание клиентов группы компаний «Россети» в период карантина будет вестись в дистанционном режиме посредством личного кабинета на сайте ПАО «МРСК Центра и Приволжья» utp.mrsk-cp.ru/_layouts/15/mrskgetdata/authorisation.aspx.

Проконсультироваться и получить информацию по любым вопросам, связанным с электроснабжением, можно также по телефону «горячей линии» 8−800−50−50−115 (звонок бесплатный) или 13−50 (со стационарных телефонов).

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