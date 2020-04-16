2020-04-16T20:52:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Глеб Никитин оценил нижегородские гостиницы, подготовленные для задействованных в лечении коронавируса медиков

С инициативой переехать в отели выступили сами врачи и медицинские сестры
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Глеб Никитин оценил нижегородские гостиницы, подготовленные для задействованных в лечении коронавируса медиковГлеб Никитин оценил нижегородские гостиницы, подготовленные для задействованных в лечении коронавируса медиковФото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
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Нижегородские медики, задействованные в лечении коронавируса, изъявили желание переехать из дома в гостиницы, чтобы не заразить опасной инфекцией своих родственников. И уже сегодня для них были подготовлены первые номера. Их готовность оценил лично губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Наш главный принцип – это взаимосвязанность мер поддержки, - объяснил глава с региона. – Мы одновременно помогаем и врачам, и гостиничному бизнесу, который неминуемо понес бы сейчас убытки. Идея переехать в гостиницы пришла в голову самим медикам. И мы их поддержали в этом. Каждый из них сейчас выполняет колоссальный объем работы, при этом подвергая риску свое здоровье. Естественно, что они хотят отдохнуть в нормальных условиях, не переживая за здоровье своих близких.

Врачам также планируется обеспечить отдых в санаториях. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Врачам также планируется обеспечить отдых в санаториях.Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Прямо из гостиницы губернатор Нижегородской области вышел на прямую видеосвязь с заместителем главного врача инфекционной больницы № 2 Вера Васенькина, где проходит лечение основная часть больных коронавирусом.

- У всех медиков дома дети и пожилые родственники, за которых мы очень переживаем, - призналась Вера Васенькина. – Для нас очень важно сейчас пожить отдельно. Пользуясь случаем, я бы хотела еще раз попросить нижегородцев соблюдать режим самоизоляции. От общей дисциплины людей зависит то, как скоро стабилизируется обстановка с коронавирусом.

Кстати, предоставление гостиниц медикам – это не единственная мера поддержки. Также сейчас решается вопрос об организации отдыха медицинских работников в нижегородских санаториях. Это обеспечит бизнес необходимой загрузкой сразу после снятия режима самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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