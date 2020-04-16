2020-04-16T18:32:03+03:00
Происшествия

«Демонстративно поднял капот»: В Нижнем Новгороде водитель заблокировал проезд скорой помощи

Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка [фото, видео]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
В Нижнем Новгороде водитель заблокировал проезд скорой помощи. ФОТО: "Типичный Нижний Новгород".В Нижнем Новгороде водитель заблокировал проезд скорой помощи. ФОТО: "Типичный Нижний Новгород".
Изменить размер текста:

В Нижнем Новгороде сегодня произошла очередная скандальная история, связанная со скорой помощью – нижегородец заблокировал ей выезд со двора многоквартирного дома № 8а на улице Бонч-Бруевича. Первыми об этой истории в социальных сетях сообщили очевидцы происшествия в группе «Типичный Нижний Новгород»

- Частник увидел авто скорой помощи при въезде во двор дома и не стал сдавать назад, чтобы пропустить скорую. Водитель частного автомобиля не собирался уступать дорогу, и более того, посоветовал скорой самой выехать со двора задним ходом, а это было непросто, - рассказала «Комсомолке» нижегородка Елена Аурелия. - Водитель «скорой» отказался, пытался вразумить частника, но тот подошёл к своему авто, демонстративно поднял капот, а знаки не выставил – вроде как его авто сломалось. На самом деле частник въехал во двор дома, чтобы «прикурить» автомобиль друга, с которым он и приехал. Нервы помотал бригаде скорой, и скорая задним ходом выезжала со двора. Частник «прикурил» авто своего знакомого и уехал со двора.

В настоящее время этим инцидентом уже заинтересовались следователи. По факту происшествия уже начата доследственая проверка.

- Сейчас нижегородские следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Однако в региональном минздраве сообщили, что к ним никаких жалоб на нижегородских автомобилистов не поступало.

- Вызовов по адресу улица Бонч-Бруевича, дом 8 сегодня не было, - сообщили в пресс-службе регионального минздрава со ссылкой на главного врача станции скорой помощи. - Жалоб сотрудников на препятствие проезду не поступало.

Напомним, ранее мы уже писали о случае нападения на сотрудников скорой помощи в Сарове. Тогда нападавший был пьян.

В Нижнем Новгороде водитель заблокировал проезд скорой помощи.Видео: Типичный Нижний Новгород

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Дзержинске проверили соблюдение санитарных правил в магазинах
Празднование Дня Победы в России переносят из-за коронавируса
«Испытано на себе»: главе Минэкономики отказали в выдаче беспроцентного кредита
Режим полной самоизоляции в Башкирии планируют продлить как минимум до конца мая
На время пандемии коронавируса в гостиницах будут жить более 750 нижегородских врачей
Глеб Никитин поручил главам МСУ тщательно контролировать безопасность на предприятиях
Мэр Нижнего Новгорода сдал анализы на коронавирус
Финансовая поддержка компаниям Нижегородской области во время самоизоляции: Где и как получить
Подрядчиков для подготовки проектов реставрации 10 исторических зданий выберут в Нижнем Новгороде
Первые случаи заражения COVID-19 зафиксированы в Первомайском и Шатковском районах
Житель Канавина изнасиловал 20-летнюю девушку из-за денежного долга ее друга
Еще 30 нижегородцев попались на нарушении режима самоизоляции за прошедшие сутки
Глеб Никитин: «На автопром придется огромный удар, который будет сопоставим с кризисами предыдущих лет»
Пасхальные куличи будут освящаться на нижегородских хлебозаводах
МВД увеличит количество полицейских постов на дорогах Нижегородской области
Павел Солодкий: «Сегодня, как никогда, важна консолидация бизнеса»
Более 30 тысяч человек проверили на коронавирус в Нижегородской области
65 памятников героям ВОВ будут приведены в порядок в Лысковском районе
Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 16 апреля 2020 года: Поддержка самозанятых и гостиницы для врачей
Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 16 апреля 2020 года составило 404 человека
Александр Смирнов: «Экстренную помощь пациентам с заболеваниями сердца мы продолжаем оказывать в полном объеме»
Объем региональных мер поддержки бизнеса увеличат в Нижегородской области
Ученые из МГУ рассказали, у кого есть иммунитет к коронавирусу
Названы предприятия, которые могут рассчитывать на господдержку в период борьбы с коронавирусом
Российским медикам хотят предоставить отсрочку по НДФЛ и выдавать «чистыми» до 80 000 рублей
Свыше миллиона российских семей обратились за выплатами на детей
Apple представила новый iPhone SE
Коронавирус предлагают включить в перечень особо опасных заболеваний в Нижегородской области