«Демонстративно поднял капот»: В Нижнем Новгороде водитель заблокировал проезд скорой помощи

В Нижнем Новгороде сегодня произошла очередная скандальная история, связанная со скорой помощью – нижегородец заблокировал ей выезд со двора многоквартирного дома № 8а на улице Бонч-Бруевича. Первыми об этой истории в социальных сетях сообщили очевидцы происшествия в группе «Типичный Нижний Новгород»

- Частник увидел авто скорой помощи при въезде во двор дома и не стал сдавать назад, чтобы пропустить скорую. Водитель частного автомобиля не собирался уступать дорогу, и более того, посоветовал скорой самой выехать со двора задним ходом, а это было непросто, - рассказала «Комсомолке» нижегородка Елена Аурелия. - Водитель «скорой» отказался, пытался вразумить частника, но тот подошёл к своему авто, демонстративно поднял капот, а знаки не выставил – вроде как его авто сломалось. На самом деле частник въехал во двор дома, чтобы «прикурить» автомобиль друга, с которым он и приехал. Нервы помотал бригаде скорой, и скорая задним ходом выезжала со двора. Частник «прикурил» авто своего знакомого и уехал со двора.

В настоящее время этим инцидентом уже заинтересовались следователи. По факту происшествия уже начата доследственая проверка.

- Сейчас нижегородские следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Однако в региональном минздраве сообщили, что к ним никаких жалоб на нижегородских автомобилистов не поступало.

- Вызовов по адресу улица Бонч-Бруевича, дом 8 сегодня не было, - сообщили в пресс-службе регионального минздрава со ссылкой на главного врача станции скорой помощи. - Жалоб сотрудников на препятствие проезду не поступало.

Напомним, ранее мы уже писали о случае нападения на сотрудников скорой помощи в Сарове. Тогда нападавший был пьян.