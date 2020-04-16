2020-04-16T15:05:31+03:00
Происшествия

Спасение ценой 73 тысячи рублей: Выпавший с 11 этажа житель Бора остался должен за поврежденный автомобиль

К счастью, благодаря груде металла незадачливый мужчина остался жив [фото]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Выпавший с 11 этажа житель Бора остался должен за поврежденный автомобиль. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"Выпавший с 11 этажа житель Бора остался должен за поврежденный автомобиль. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"
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Отныне житель Бора смело может отмечать второй день рождения, вот только отметить его ему будет не на что. В ноябре 2018 года, будучи изрядно навеселе, мужчина вконец загрустил, а затем выпал из лоджии на одиннадцатом этаже многоквартирного дома. К счастью, приземлился он не на тротуар, а на припаркованный под окном автомобиль.

В результате сам незадачливый эквилибрист остался жив и даже не получил серьезных травм, а вот попавшая под горячую ногу машина восстановлению не подлежит. Как выяснилось впоследствии, превращенный в груду металла автомобиль принадлежал здешнему пенсионеру. Он, конечно, порадовался за спасенного соседа, но вот родную «ласточку» ему было жалко до слез.

К счастью, мужчина остался жив после падения. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"

К счастью, мужчина остался жив после падения. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"

- Собственник автомобиля обратился в Борский районный суд с исковым требованием о возмещении материального ущерба, компенсации морального вреда и понесенных судебных расходов, - сообщили в пресс-службе Борского районного суда. – Разбираясь в обстоятельствах дела, суд пришел к выводу, что в результате падения ответчика на крышу пострадавшему, ему был причинен ущерб в размере 73 тысяч рублей.

Впрочем, этой суммой потери бедолаги не ограничатся. Помимо 73 тысяч рублей, ему придется оплатить еще почти 14 тысяч рублей судебных расходов. Так что, исходя из соображений экономии, ему бы следовало подстелить себе соломку, а не крышу соседского автомобиля. Обошлось бы дешевле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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