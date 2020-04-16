«Срочно вызывайте экзорциста!»: В Арзамасе появилась «школа с привидениями»

Жители Арзамаса сняли нечто очень странное: с наступлением темноты в разных кабинетах школы № 16 стал включаться и выключаться свет. Причем сияние появлялось то в одном, то сразу в нескольких школьных классах. Видео опубликовано в соцсетях.

- Срочно вызывайте экзорциста! Арзамас. Пустая школа № 16 в ночь на 16 апреля, - говорится в паблике «Нижний Новгород [без цензуры]».

Подписчики посмотрели ролик и принялись делиться своими версиями произошедшего ночью в образовательном учреждении.

- Это дух трудовика ищет очередную жертву! Вполне объяснимое явление, - прокомментировал Дмитрий Дубнев.

- Школа просто живет своей жизнью, - добавил Денис Егоров.

- Сомневаюсь, что можно так быстро перемещаться из кабинета в кабинет и с этажа на этаж. Странное явление, - считает Наталья Малетина.

Однако скептики заявили, что, скорее всего, дело в проводке. Поэтому нужно как можно быстрее вызывать специалиста.

- Замыкание автомата включения/ выключения. Тут не экзорциста, а электрика вызывать надо, - уверен Павел Дружинин.

- Аварийное освещение в кабинетах. Ничего такого. Все когда-то ломается, - отметил Владимир Смирнов.

«Комсомольская правда» уже обратилась за официальным комментарием в администрацию Арзамаса с просьбой прокомментировать информацию о сломанной проводке в школе № 16. Однако на момент публикации ответ не поступил.

Напомним, в марте нижегородцы поделились снимками летающего объекта, который заметили в небе над Нижним Новгородом. Соцсети заметно оживились, увидев фотографии и коротенькое видео с «тарелкой». Пользователи городских пабликов то ли в шутку, то ли взаправду стали называть светящийся объект ничем иным, как НЛО.

В Арзамасе появилась школа с приведениями .Видео: https://vk.com/bezcenznn

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