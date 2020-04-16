Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 16 апреля 2020 года: Выявлено 65 новых случаев заражения

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 16 апреля 2020 года выросло до 404. На сайте стопкоронавирус.рф появилась новая статистика. Так, за минувшие сутки COVID-19 подтвердился еще у 65 человек.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, рост заболеваемости зависит от самодисциплины жителей и предприятий, которые продолжают работу.

- Есть различные сценарии развития ситуации с распространением коронавируса. Негативные - итальянский или испанский, когда закрыли все организации, но сделали это слишком поздно. Есть более конструктивный сценарий - немецкий, когда большинство предприятий работают, но это возможно только за счет жесткой дисциплины на производстве и соблюдения режима самоизоляции, - пояснил глава региона.

«Комсомольская правда - Нижний Новгород» также рассказывала, что с 15 апреля 2020 года нижегородцы смогут ходить на работу только после того, как получат специальные QR-коды на выход из дома. Их должна оформить организация, в которой они трудятся, при помощи сервиса «Карта жителя Нижегородской области».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

29119 жителей Нижегородской области протестированы на COVID-19 (это один из самых высоких показателей в ПФО). Вирус подтвердился у 404 человек, из них 23 уже выздоровели и были выписаны из больницы.

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