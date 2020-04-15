2020-04-15T17:16:08+03:00
Общество

Работу предприятий непрерывного действия обеспечивают нижегородские метрологим

В ЦСМ работает отдел по стандартизации, сертификации и экспертизы
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Работу предприятий непрерывного действия обеспечивают нижегородские метрологиРаботу предприятий непрерывного действия обеспечивают нижегородские метрологиФото: Предоставлено "Комсомолке"
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Метрологи и испытатели Государственного центра стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области оказывают услуги предприятиям и организациям, работающим в непрерывном режиме. Речь о тех, кто обеспечивает сегодня жизнедеятельность, безопасность и здоровье населения: энергетическая и нефтегазовая отрасли, ЖКХ, медицина, производство пищевой продукции, товаров повседневного спроса.

В ЦСМ работает отдел по стандартизации, сертификации и экспертизы: многие предприятия сегодня перепрофилируются на выпуск средств индивидуальной защиты и подают документы для сертификации новой продукции.

В испытательный центр ЦСМ поступают на исследования образцы товаров, которыми предприятия должны бесперебойно обеспечивать население: продукты питания, бытовая химия, топливо.

- С учетом сложившейся ситуации работаем, соблюдая все меры предосторожности, - говорит директор ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области Денис Миронов. - Предоставляем услуги предприятиям в режиме единого окна, что позволяет свести к минимуму контакты между людьми. В рамках мероприятий по предотвращению распространения вирусной инфекции обеспечена возможность удаленной записи в бюро приемки центра, оптимизирована логистика сдачи оборудования или образцов продукции, заказчик имеет возможность отслеживать выполнение услуг в личном кабинете на сайте www.nncsm.ru. Подготовка необходимых документов также осуществляется дистанционно, чтобы сократить время пребывания заказчиков в центре.

Во избежание скопления людей просьба предварительно записываться в бюро приемки в личном кабинете клиента, либо позвонить и записаться по телефону call – центра: 8-800-200-22-14, моб. тел. 8-930-070-44-05.

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