Давид Мелик-Гусейнов: «Если не соблюдать самоизоляцию, эпидемия может продлиться до осени»

Наши с вами встречи стали уже еженедельной традицией — но так сложилось, что именно состояние сферы здравоохранения сейчас волнует всех больше всего. Давайте подведем итог на утро 15 апреля — у скольких пациентов с подозрением на коронавирус диагноз подтвердился?

К сожалению, в Нижегородской области уже почти 340 заболевших. Умерло четверо пациентов, но там не все однозначно — мы сейчас плотно работаем с патологоанатомической службой и разбираемся в каждой конкретной смерти, которая у нас произошла.

В каждом случае у пациентов были хронические заболевания, поэтому остаются открытыми некоторые вопросы — мог ли, например, коронавирус стать причиной инфаркта. Хочу сразу отметить, что мы не пытаемся таким образом «закрыть глаза» на все летальные исходы, но взаимодействие с федеральными и мировыми экспертами показало, что не все однозначно, и сейчас важно разобраться в ситуации до малейших деталей.

Математическая модель распространения коронавируса, которую правительство Нижегородской области представило на прошлой неделе, пока остается достаточно точной. При этом индекс самоизоляции в Нижнем Новгороде, да и в других городах страны, очень сильно снизился. Очевидно, не все до конца осознают опасность ситуации?

Все покажут цифры. Наше поведение напрямую скажется на эпидемиологической кривой через 5-10 дней. Очень наглядный пример — было Вербное воскресенье, многие люди пошли в храмы, и, я более чем уверен, этот поступок даст о себе знать в том временном отрезке, который я обозначил.

Относиться к ситуации можно как угодно, но какая-то коллективная сознательность быть должна. Мы живем в социуме, где много возрастных групп, где сосуществуют люди с различным социальным и физиологическим статусом. Нам всем хочется работать, жить и радоваться жизни — но для того, чтобы это все стало возможным, сейчас необходимо проявить ответственность.

Мы уже дали свой прогноз, согласно которому пик заболеваемости в регионе придется либо на середину мая, либо на июнь. Это напрямую зависит от соблюдения условий самоизоляции.

Видите ли, какая проблема — мы по природе своей обращаем внимание не столько на угрожающий информационный фон, сколько на текущие проблемы, которые никуда не исчезли. Заводы тоже поспешили открыться так быстро, как только им это позволили — все уже наслышаны о ситуации с очередями на проходной Горьковского автозавода, однако, например, наши тольяттинские коллеги из АвтоВАЗа такого не допустили.

Мне кажется, что никто из нас просто серьезно не задумывался о том, во сколько он оценивает собственную жизнь.

Бизнесу порой сложно это объяснить — особенно, принимая во внимание статистику, согласно которой умирают в основном пожилые люди. Подход, безусловно, очень циничный, но он имеет место быть.

В нижегородской больнице сейчас находится пациент в очень тяжелом состоянии, которому 40 лет. В Москве в начале месяца умер пациент, которому было 39. Позиция «коронавирус опасен только для пожилых» не просто цинична — она в корне неверна.

Пока что, по вашим прогнозам, в пик эпидемии мы не вошли — он должен начаться примерно в двадцатых числах апреля. Эта информация все еще актуальна?

Это пока не пик, а скорее активный подъем — который, кстати, уже начался. Поэтому работы сейчас много и по линии медицины, и в плане социального обеспечения. Приходится активно подключать службы психологической помощи — постоянно находиться в четырех стенах тяжело, мы понимаем это и стараемся помочь тем, чем можем.

В соцсетях сейчас и правда можно прочитать ужасные вещи. Эти группы помощи уже работают?

Полноценно начнут в течение недели — мы заканчиваем обучение сотрудников. На данный момент «горячая линия» работает на входящие вызовы, специалисты отвечают на все болезненные вопросы нижегородцев, а со следующей недели уже мы будем проактивно звонить всем, кто находится в режиме самоизоляции — в особенности пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями, которых эта ситуация, вероятно, затронула больше, чем других. Будем проводить этакий дистанционный чек-ап — справляться о здоровье, узнавать о том, какая помощь требуется.

Вы уже несколько раз заявляли о том, что Нижегородская область является одним из лидеров в стране по количеству выполненных тестов на наличие коронавируса. Это действительно так?

Да. Мы уже делаем более двух тысяч тестов в сутки и к концу апреля нарастим этот показатель до шести тысяч. По нашим расчетам, этого должно быть достаточно — для сравнения, в Москве ежедневно проводится 12 тысяч тестов, при этом число жителей там кратно выше.

Еще одна волнующая всех тема, которая, быть может, не касается вас напрямую, связана с получением разрешений на выход из дома. В Москве сначала не хотели вводить пропуска, потом все-таки ввели, но теперь есть проблемы с их оформлением. Почему так получается?

Прежде всего, мы сейчас делаем то, чего никто никогда раньше делать не пытался — это касается и Москвы, и Нижегородской области, и других субъектов. То, что мы пытаемся внедрить в регионе, тысячу раз измеряется перед тем, как оформить это в виде указа — но при этом совсем избежать каких-то шероховатостей, конечно, не удастся. Так было с учреждениями, занимающимися ургентной, то есть неотложной реабилитацией пациентов — изначально они попадали под ограничения, но без этих услуг состояние пациентов может резко ухудшиться. Поэтому по некоторым организациям решение об открытии фактически принималось в ручном режиме.

Как сейчас ощущают себя врачи? Для них, это, наверное, огромный стресс.

Врачи в этой ситуации — настоящие герои, особенно в регионах, где возможности отнюдь не такие, как в Москве, где нет «бюджетного мешка», с помощью которого можно «залатать» те или иные дыры и сделать ситуацию более управляемой. Многие из них на полном серьезе готовы работать круглосуточно, и, слава богу, у нас появилась дополнительная поддержка из федерального бюджета.

О какой сумме идет речь?

Плюс 50 тысяч к зарплате для врачей и 25 тысяч для среднего медицинского персонала. Вы уже знаете, что мы подключили к работе рестораны, которые снабжают медицинские учреждения трехразовым питанием. Кроме того, нам выделили достаточно большой коечный фонд в гостиницах для того, чтобы сотрудники медицинских учреждений могли не ночевать дома и не подвергать опасность своих близких.

Насколько велик процент заражений среди медицинских работников?

Относительно других субъектов страны он небольшой — у нас порядка 20 таких случаев. Но, конечно, вряд ли это окончательная цифра — до недавнего времени никто в нижегородских больницах не сталкивался с коронавирусом нового типа и порядок взаимодействия с пациентами тоже определен не был.

В соцсетях мне иногда приходится читать, что, мол, мы виноваты в том, что допустили возникновение очагов в той или иной больнице. Но мы не застрахованы от ситуаций, когда пациент, у которого есть вирус, попадает в непрофильное учреждение с инфарктом или ему требуется диализ. В условиях, когда мест массового скопления людей практически не осталось, именно в больницах вспышки будут фиксироваться в первую очередь. Это действительно так. Наша задача состоит в том, чтобы максимально быстро идентифицировать заразившихся людей, правильно их маршрутизировать и вылечить.

Как вы считаете, необходимо ли штрафовать людей за фейковую информацию о коронавирусе?

Если человек запускает этот фейк — то да.

Вам, наверное, часто задают вопрос, и я считают важным тоже его задать — когда все это закончится? И что для этого нужно сделать?

Повторюсь — все зависит от нашего поведения. Если не государство, а мы сами будем жестко контролировать себя, то в течение двух недель мы достигнем пика, и после 10 мая ситуация начнет стабилизироваться. В противном случае пик заболеваемости можно ждать не раньше конца июня, возможно уже с заходом на осень.

Почему так необходима самоизоляция?

Вирусу нужно размножаться — для этого требуется его передача от человека к человеку. Соблюдение самоизоляции разрывает эту цепочку, вирус не передается, а выздоровление уже инфицированных пациентов, как показывает практика, в среднем занимает около двух недель. Именно так эпидемию победили в Китае.

Сейчас началась пасхальная неделя. Как убедить людей остаться дома и воздержаться от походов в церкви?

Убедить, наверное, нельзя, но в РПЦ с нашей позицией согласны — массовые богослужения подвергают риску огромное число людей, в особенности пожилых. Со своей стороны я также должен попросить нижегородцев воздержаться от походов на кладбища. От этого зависит наше с вами будущее.