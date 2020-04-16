2020-04-16T19:48:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Перенос акции «Бессмертный полк» в Нижнем Новгороде 2020: какого числа пройдет и почему переносят

Выяснилось, планируется ли проводить акцию «Бессмертный полк» в День Победы
Анастасия НАЗАРОВА
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Отмена акции «Бессмертный полк» в Нижнем Новгороде 2020: почему отменяют и перенесут ли шествие.Отмена акции «Бессмертный полк» в Нижнем Новгороде 2020: почему отменяют и перенесут ли шествие.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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Власти приняли решение об отмене акции «Бессмертный полк» в Нижнем Новгороде в 2020 году. Рассказываем, почему отменяют и перенесут ли шествие.

- Я поручаю изменить график и перенести подготовку к параду Победы, - отметил президент России Владимир Путин. - Все массовые мероприятия в ознаменование 75-летия Победы должны быть отложены.

Соответствующее решение было принято в связи с распространением коронавируса на территории России, в том числе в Нижегородской области. Пока точная дата проведения акции "Бессмертный полк" не названа. Однако среди возможных вариантов эксперты называют 24 июня, когда проводился парад Победы в 1945 году. Также возможно проведение праздничных мероприятий 3 сентября - именно в этот день проводился парад после окончания второй мировой войны.

Напомним, в прошлом году в колоннах «Бессмертного полка» в Нижегородской области прошли около 200 тысяч жителей.

- Во всех 52 районах Нижегородской области прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы. И во всех из них нижегородцы приняли самое активное участие, - рассказал тогда глава региона Глеб Никитин. - В общей сложности около 200 тысяч человек по всему региону пронесли портреты героев своей семьи в колоннах «Бессмертного полка». В Нижнем Новгороде участниками такого шествия стали около 35 тысяч человек. Уверен, что праздник в следующем, юбилейном году будет еще ярче и насыщенней!

«Комсомолка» рассказывала, что в Нижнем Новгороде выплаты к 75-летию Победы досрочно получат ветераны Великой отечественной войны, инвалиды и целый ряд других категорий граждан. Начислять юбилейные деньги раньше срока поручил глава государства в своем обращении к нации 25 марта. Позднее, 7 апреля вышел президентский указ «О единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Как сообщили в Пенсионном фонде России по Нижегородской области, на единовременные выплаты в Нижнем Новгороде и регионе в размере 50 и 75 тысяч рублей могут рассчитывать 29 тысяч получателей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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