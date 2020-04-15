2020-04-15T11:17:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Индекс уровня самоизоляции в Нижнем Новгороде на 15 апреля 2020 года: Установленный режим соблюдают далеко не все

По данному показателю столица Приволжья идет в ногу с Пермью и Казанью
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
За прошедшие сутки наличие вируса подтвердилось у 47 нижегородцев.За прошедшие сутки наличие вируса подтвердилось у 47 нижегородцев.Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Количество подцепивших COVID-19 в приволжской столице растет, а сознательность жителей на прежнем довольно низком уровне. По данным Яндекса, индекс уровня самоизоляции в Нижнем Новгороде на 9.00 15 апреля 2020 года составил 2,8 балла. Хотя по средам до коронавируса этот же показатель не превышал 1,2 балла.

Лидером по индексу уровня самоизоляции среди городов-миллионников стала Москва (3,5 балла). Чуть ниже данный показатель у Санкт-Петербурга - 3,1 балла, в спину ему дышат Воронеж и Ростов-на-Дону с индексом 2,9 балла. Одинаковые цифры также у Перми, Казани и Нижнего Новгорода - 2,8 балла. Следом идут Екатеринбург, Омск, Самара, Челябинск, Уфа, Красноярск и Волгоград. На последнем месте уже ожидаемо Новосибирск - там индекс уровня самоизоляции на утро 15 апреля не превышает 1,7 балла.

Напомним, с 15 апреля 2020 года нижегородцы смогут ходить на работу только после того, как получат специальные QR-коды на выход из дома. Их должна оформить организация, в которой они трудятся, при помощи сервиса «Карта жителя Нижегородской области».

- Если работодатель еще не получил подтверждения или получил подтверждение только в виде документа на электронную почту от органов местного самоуправления, необходимо оперативно оформить личный кабинет на портале nn-card.ru или в мобильном приложении, создать заявку со списком сотрудников и отправить на рассмотрение в орган, уполномоченный принимать решение, - пояснили в пресс-службе областного правительства.

Сообщалось, что число заболевших COVID-19 в регионе выросло до 339 человек. За прошедшие сутки наличие вируса подтвердилось у 47 нижегородцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Фильтруйте информацию»: Как не сойти с ума в режиме самоизоляции из-за коронавируса в Нижнем Новгороде

Психологи рассказали, как пережить режим самоизоляции во время пандемии коронавируса (подробности)

Как и где можно освятить куличи в Нижнем Новгороде в период коронавируса

Рассказываем, как освятить куличи на Пасху 2020 и где можно посмотреть службу (подробности)

Пик коронавируса в Нижнем Новгороде: При соблюдении самоизоляции пик эпидемии сместится с середины мая на конец апреля

Эксперты составили математическую модель пика коронавируса в Нижнем Новгороде (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Нижегородской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Дмитрий Сивохин: «Поправки в Конституцию ограничат права высокопоставленных чиновников
Ямочный ремонт стартовал в районах Нижегородской области
Житель Автозавода зарезал свою знакомую после того, как обвинил в краже пяти тысяч рублей
Более 250 нарушителей режима самоизоляции были пойманы в Нижегородской области за пять дней
17 домов культуры были отремонтированы в прошлом году в Нижегородской области
550 метров браконьерских сетей обнаружили на озерах Варнавинского заказника
Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Ардатовском районе
Более 560 обращений поступило на портал «Вам решать» за два месяца
Житель Балахны предстанет перед судом за убийство музыканта в кафе
Порядка 30 человек ежедневно выходят на уборку улиц в Городце
140 тысяч квадратных метров дорог отремонтируют в Нижнем Новгороде в этом году
НГХМ вошел в тройку лучших музеев России
Компенсации самозанятым в Нижнем Новгороде во время самоизоляции: сколько и как получить
Более 13 тысячи звонков по теме коронавируса поступило на горячую линию нижегородского минздрава