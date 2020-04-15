Индекс уровня самоизоляции в Нижнем Новгороде на 15 апреля 2020 года: Установленный режим соблюдают далеко не все

Количество подцепивших COVID-19 в приволжской столице растет, а сознательность жителей на прежнем довольно низком уровне. По данным Яндекса, индекс уровня самоизоляции в Нижнем Новгороде на 9.00 15 апреля 2020 года составил 2,8 балла. Хотя по средам до коронавируса этот же показатель не превышал 1,2 балла.

Лидером по индексу уровня самоизоляции среди городов-миллионников стала Москва (3,5 балла). Чуть ниже данный показатель у Санкт-Петербурга - 3,1 балла, в спину ему дышат Воронеж и Ростов-на-Дону с индексом 2,9 балла. Одинаковые цифры также у Перми, Казани и Нижнего Новгорода - 2,8 балла. Следом идут Екатеринбург, Омск, Самара, Челябинск, Уфа, Красноярск и Волгоград. На последнем месте уже ожидаемо Новосибирск - там индекс уровня самоизоляции на утро 15 апреля не превышает 1,7 балла.

Напомним, с 15 апреля 2020 года нижегородцы смогут ходить на работу только после того, как получат специальные QR-коды на выход из дома. Их должна оформить организация, в которой они трудятся, при помощи сервиса «Карта жителя Нижегородской области».

- Если работодатель еще не получил подтверждения или получил подтверждение только в виде документа на электронную почту от органов местного самоуправления, необходимо оперативно оформить личный кабинет на портале nn-card.ru или в мобильном приложении, создать заявку со списком сотрудников и отправить на рассмотрение в орган, уполномоченный принимать решение, - пояснили в пресс-службе областного правительства.

Сообщалось, что число заболевших COVID-19 в регионе выросло до 339 человек. За прошедшие сутки наличие вируса подтвердилось у 47 нижегородцев.

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