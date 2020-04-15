2020-04-15T10:59:53+03:00
Общество

Дорожники на месяц закроют для движения участок трассы Нижний Новгород – Киров

Это связано с работами по строительству развязки Неклюдово-Золотово [схема]
Юлия ИСАЕВА
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Движение транспорта по трассе Нижний Новгород – Киров перекроют на месяцДвижение транспорта по трассе Нижний Новгород – Киров перекроют на месяцФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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С 15 мая в Борском районе будет перекрыта часть автомобильной дороги Р-159. Это необходимо для проведения работ по строительству транспортной развязки Неклюдово-Золотово.

Как уточнили в пресс-службе правительства Нижегородской области, речь идет об участке от 20,032 километра до 20,112 километра по трассе Р-159 между Нижним Новгородом и Кировом.

В течение месяца автомобилистам придется объезжать ремонтные работы по временной дороге. Ограничения будут сняты 15 июня.

Схема предоставлена пресс-службой правительства Нижегородской области

Схема предоставлена пресс-службой правительства Нижегородской области

Напомним, несколько дней назад губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в Законодательное собрание проект поправок в бюджет на 2020 год. Поводом послужило добавление средств на строительство развязки Неклюдово-Золотово в Борском районе. Согласно документу, ассигнование дорожного фонда планируется увеличить на 371,8 миллиона рублей, которые необходимы для завершения работ в нужные сроки. По словам Глеба Никитина, сейчас ведется работа с Федеральным дорожным агентством по переносу средств федерального бюджета, предусмотренных на строительство дороги. Не исключено, что деньги поступят уже в этом году, а не в следующем, как планировалось изначально.

КОНКРЕТНО

Автодорогу Неклюдово - Золотово начали строить год назад. До 2021 года из федерального бюджета на эти цели будет выделено больше трех миллиардов рублей. Протяженность участка составит 7,3 километра. Строительство осуществляется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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