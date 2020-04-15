Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 15 апреля 2020 года: Выявлено 47 новых случаев заражения

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 15 апреля 2020 года выросло до 339 человек. По данным портала стопкоронавирус.рф, за минувший вторник в регионе подтвердилось еще 47 новых случаев заболевания.

Замглавы региона Давид Мелик-Гусейнов рассказывал, что число заболевших связно с возрастной группой населения, а в Нижегородской области как раз много пожилых людей. Для них COVID-19 представляет особую опасность.

Ранее в пресс-службе правительства региона сообщили, что подцепившие заразу нижегородцы были протестированы в разное время, но подтверждения по ним из референс-центров приходят в один день.

- Мы заранее ожидаем увеличения количества подтвержденных случаев, поскольку сейчас на верификации находятся десятки тестов, - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, что с 15 апреля 2020 года нижегородцы смогут ходить на работу только после того, как получат специальные QR-коды на выход из дома. Их должна оформить организация, в которой они трудятся, при помощи сервиса «Карта жителя Нижегородской области».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

26839 человек протестированы на наличие коронавируса. 21 пациент уже выздоровел и был выписан из больницы. Тестирование на COVID-19 проводится в четырех местных лабораториях.

КСТАТИ

Случаи заражения COVID-19 выявлены в 19 районах и городских округах Нижегородской области. Причем большая часть заболевших - в Нижнем Новгороде. На первом месте по числу зараженных оказался Нижегородский район. Следом идут Ленинский, Автозаводский, Канавинский, Советский, Сормовский и Московский районы. Меньше всего зараженных пока в Приокском районе.

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