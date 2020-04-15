Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 15 апреля 2020 года: На работу - только по QR-коду, а в церковь и вовсе не попасть

Эпидемия COVID-19 в регионе набирает обороты. С каждым днем количество зараженных только растет, а уровень самоизоляции жителей оставляет желать лучшего. «Комсомолка» собрала последние новости о распространении коронавируса в Нижнем Новгороде на 15 апреля 2020 года.

За прошедшие сутки подтверждено еще 68 новых случаев заражения коронавирусом. Причем, как заявил замглавы региона Давид Мелик-Гусейнов число заболевших связано в том числе с возрастной группой населения, а в нашем регионе много пенсионеров.

Чтобы не усугубить ситуацию Нижегородская епархия закрыла храмы и монастыри для прихожан до самой Пасхи. Все это время богослужения будут проходить только в при участии клира храма, а также сотрудников и волонтеров.

А еще с 15 апреля нижегородцы смогут ходить на работу только после того, как получат специальные QR-коды на выход из дома. Их должна оформить организация, в которой они трудятся, при помощи сервиса «Карта жителя Нижегородской области».

Есть новости и для самих работодателей, точнее для арендаторов. Глава региона Глеб Никитин подписал постановление об отсрочке арендной платы для предпринимателей. Арендаторам не придется самостоятельно обращаться в министерство имущества и земельных отношений. Однако отметим, что речь идет об аренде имущества, находящегося в собственности областных властей.

В целях информирования граждан оперштаб Нижегородской области рассказал, какие районы Нижнего Новгорода лидируют по количеству заболевших. На первом месте оказался Нижегородский район - там COVID-19 выявлен у 47 человек.

Также «Комсомолка» выяснила, как не сойти с ума в режиме самоизоляции во время пандемии коронавируса. По полочкам все разложила директор клиники психического здоровья «Семейная практика» Елена Смиренская.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нижегородские казаки будут отпугивать коронавирус колокольным звоном

Спасительная акция продлится неделю [фото, видео] (подробности)

Первый случай заражения коронавирусом ребенка в Нижегородской области: «Нагулялись в теплую погоду»

10 новых случаев коронавируса зафиксировано в Дзержинске (подробности)

За три дня в Нижегородской области поймали 128 нарушителей режима самоизоляции

В отношении них составлены протоколы об административных правонарушениях (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.