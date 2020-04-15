2020-04-14T21:58:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 15 апреля 2020 года: На работу - только по QR-коду, а в церковь и вовсе не попасть

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Нижнем Новгороде на 15 апреля 2020 года
Анастасия НАЗАРОВА
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С каждым днем количество зараженных только растет, а уровень самоизоляции жителей оставляет желать лучшего.С каждым днем количество зараженных только растет, а уровень самоизоляции жителей оставляет желать лучшего.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Эпидемия COVID-19 в регионе набирает обороты. С каждым днем количество зараженных только растет, а уровень самоизоляции жителей оставляет желать лучшего. «Комсомолка» собрала последние новости о распространении коронавируса в Нижнем Новгороде на 15 апреля 2020 года.

За прошедшие сутки подтверждено еще 68 новых случаев заражения коронавирусом. Причем, как заявил замглавы региона Давид Мелик-Гусейнов число заболевших связано в том числе с возрастной группой населения, а в нашем регионе много пенсионеров.

Чтобы не усугубить ситуацию Нижегородская епархия закрыла храмы и монастыри для прихожан до самой Пасхи. Все это время богослужения будут проходить только в при участии клира храма, а также сотрудников и волонтеров.

А еще с 15 апреля нижегородцы смогут ходить на работу только после того, как получат специальные QR-коды на выход из дома. Их должна оформить организация, в которой они трудятся, при помощи сервиса «Карта жителя Нижегородской области».

Есть новости и для самих работодателей, точнее для арендаторов. Глава региона Глеб Никитин подписал постановление об отсрочке арендной платы для предпринимателей. Арендаторам не придется самостоятельно обращаться в министерство имущества и земельных отношений. Однако отметим, что речь идет об аренде имущества, находящегося в собственности областных властей.

В целях информирования граждан оперштаб Нижегородской области рассказал, какие районы Нижнего Новгорода лидируют по количеству заболевших. На первом месте оказался Нижегородский район - там COVID-19 выявлен у 47 человек.

Также «Комсомолка» выяснила, как не сойти с ума в режиме самоизоляции во время пандемии коронавируса. По полочкам все разложила директор клиники психического здоровья «Семейная практика» Елена Смиренская.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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