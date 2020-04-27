Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 27 апреля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
По данным на 27 апреля 2020 года, случаи заражения коронавирусной инфекцией зафиксированы в 42 районах и городских округах Нижегородской области. За последние сутки число заболевших выросло до 1574.
Наибольшее количество пациентов с COVID-19 по-прежнему находятся в Нижнем Новгороде, где подтверждены 930 случаев. Из районов лидерами остаются Павловский, Дивеевский и Кстовский, затем идут Саров, Бор, Дзержинск и Выкса.
Пока ни одного случая заражения коронавирусом не было в Варнавинском, Ветлужском, Вознесенском, Воскресенском, Гагинском, Княгининском, Ковернинском, Сокольском и Тонкинском районах.
Напомним, в минувшие выходные массовое заражение было зафиксировано в Дивеевском монастыре – там заболели 76 человек, после чего храм был закрыт на каратин, а въезд в город перекрыт. Все заболевшие монахини находятся в монастырском медицинском центре под наблюдением врачей, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
На сегодняшний день в Нижегородской области заражены 1574 человек. 116 пациентов полностью выздоровели и покинули инфекционную больницу, девять скончались. Еще почти 63,5 тысячи человек сдали анализы и прошли тестирование на COVID-19.
КОНКРЕТНО
Количество подтвержденных случаев по районам и городским округам:
Ардатовский район - 9 случаев
Арзамасский район (с учетом Арзамаса) – 14 случаев
Балахнинский район - 9 случаев
Богородский район - 30 случаев
Большеболдинский район – 1 лучай
Большемурашкинский район - 1 случай
Борский район - 36 случаев
Бутурлинский район - 6 случаев
Вадский район - 1 случай
Вачский район - 6 случаев
Володарский район – 8 случаев
Воротынский район – 1 случай
Выксунский район - 33 случая
Городецкий район - 17 случаев
Д.Константиновский район - 14 случаев
Дзержинск - 35 случаев
Дивеевский район – 77 случаев
Краснобаковский район – 2 случая
Краснооктябрьский район - 5 случаев
Кстовский район - 50 случаев
Кулебакский район - 27 случаев
Лукояновский район - 1 случай
Лысковский район - 4 случая
Навашинский район - 5 случаев
Павловский район - 104 случая
Первомайский район - 6 случаев
Перевозский район - 2 случая
Пильнинский район – 5 случаев
Починковский район – 20 случаев
Семеновский район - 22 случая
Сергачский район - 10 случаев
Сеченовский район – 2 случая
Сосновский район – 3 случая
Спасский район – 3 случая
Тоншаевский район - 1 случай
Уренский район - 2 случая
Чкаловский район - 3 случая
Шарангский район - 3 случая
Шатковский район - 6 случаев
Шахунский район - 21 случай
Саров - 39 случаев
Нижний Новгород - 930 случаев
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ИСТОЧНИК KP.RU
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