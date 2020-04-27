Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 27 апреля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

По данным на 27 апреля 2020 года, случаи заражения коронавирусной инфекцией зафиксированы в 42 районах и городских округах Нижегородской области. За последние сутки число заболевших выросло до 1574.

Наибольшее количество пациентов с COVID-19 по-прежнему находятся в Нижнем Новгороде, где подтверждены 930 случаев. Из районов лидерами остаются Павловский, Дивеевский и Кстовский, затем идут Саров, Бор, Дзержинск и Выкса.

Пока ни одного случая заражения коронавирусом не было в Варнавинском, Ветлужском, Вознесенском, Воскресенском, Гагинском, Княгининском, Ковернинском, Сокольском и Тонкинском районах.

Напомним, в минувшие выходные массовое заражение было зафиксировано в Дивеевском монастыре – там заболели 76 человек, после чего храм был закрыт на каратин, а въезд в город перекрыт. Все заболевшие монахини находятся в монастырском медицинском центре под наблюдением врачей, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

На сегодняшний день в Нижегородской области заражены 1574 человек. 116 пациентов полностью выздоровели и покинули инфекционную больницу, девять скончались. Еще почти 63,5 тысячи человек сдали анализы и прошли тестирование на COVID-19.

КОНКРЕТНО

Количество подтвержденных случаев по районам и городским округам:

Ардатовский район - 9 случаев

Арзамасский район (с учетом Арзамаса) – 14 случаев

Балахнинский район - 9 случаев

Богородский район - 30 случаев

Большеболдинский район – 1 лучай

Большемурашкинский район - 1 случай

Борский район - 36 случаев

Бутурлинский район - 6 случаев

Вадский район - 1 случай

Вачский район - 6 случаев

Володарский район – 8 случаев

Воротынский район – 1 случай

Выксунский район - 33 случая

Городецкий район - 17 случаев

Д.Константиновский район - 14 случаев

Дзержинск - 35 случаев

Дивеевский район – 77 случаев

Краснобаковский район – 2 случая

Краснооктябрьский район - 5 случаев

Кстовский район - 50 случаев

Кулебакский район - 27 случаев

Лукояновский район - 1 случай

Лысковский район - 4 случая

Навашинский район - 5 случаев

Павловский район - 104 случая

Первомайский район - 6 случаев

Перевозский район - 2 случая

Пильнинский район – 5 случаев

Починковский район – 20 случаев

Семеновский район - 22 случая

Сергачский район - 10 случаев

Сеченовский район – 2 случая

Сосновский район – 3 случая

Спасский район – 3 случая

Тоншаевский район - 1 случай

Уренский район - 2 случая

Чкаловский район - 3 случая

Шарангский район - 3 случая

Шатковский район - 6 случаев

Шахунский район - 21 случай

Саров - 39 случаев

Нижний Новгород - 930 случаев

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