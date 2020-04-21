ГАЗ поможет предприятиям организовать работу в период пандемии коронавируса

Горьковский автомобильный завод создает центр обучения организации производства в сложной эпидемиологической ситуации. За консультациями к ГАЗу уже обратились предприятия Нижегородской области и других регионов.

Продолжающаяся пандемия коронавируса изменила жизнь не только рядовых нижегородцев, но и промышленных предприятий. Сейчас целые отрасли вынуждены пересматривать организацию своей работы из-за необходимости соблюдения эпидемиологических правил. В этой ситуации опыт Горьковского автомобильного завода можно считать поистине бесценным – в первые же дни после начала работы в новых условиях предприятие серьёзно пересмотрело организацию труда и процессы перемещения людей. Благодаря этому сейчас завод считается одним из самых безопасных предприятий Нижнего Новгорода с точки зрения эпидемиологической ситуации. Теперь своим опытом Горьковский автомобильный завод сможет поделиться и с другими промышленными гигантами.

Фото предоставлено «Группой ГАЗ»

- На базе Горьковского автомобильного завода будет создан центр обучения организации работы в эпидемиологической ситуации, - рассказали на предприятии. – К нам часто обращаются промышленные предприятия Нижнего Новгорода и других регионов за рекомендациями по внедрению защитных мер для сотрудников на производстве. Поэтому мы решили помочь нашим коллегам и поделиться своим опытом.

Фото предоставлено «Группой ГАЗ»

Все обучение в рамках нового проекта будет происходить в дистанционном режиме с помощью вебинаров и виртуальных образовательных платформ. Слушатели смогут получить консультации от специалистов всех профильных служб, в том числе заводских служб ГОиЧС, центра медицинской профилактики ГАЗ, службы охраны труда и других отделов.

Надо сказать, что выбор Горьковского автомобильного завода в качестве эксперта по организации производства вполне закономерен. В ходе подготовки к работе в сложившейся эпидемиологической ситуации на предприятии были приняты беспрецедентные меры защиты: отработаны все процессы перемещения людей, организованы рабочие места с соблюдением дистанции, ведётся дезинфекция производственных помещений.

- Мы еще раз проанализировали все этапы, оперативно отладили весь процесс и готовы делиться нашим опытом с поставщиками, подрядчиками и другими предприятиями, - президент «Группы ГАЗ Вадим Сорокин. - Введение подобных мер защиты и профилактики – это экстремальная ситуация, в которой нельзя избежать непредвиденных факторов. Вопрос в том, как с этим быстро справиться, чтобы организация трудового процесса максимально соответствовала санитарным нормам.

Фото предоставлено «Группой ГАЗ»

Уже сейчас многие предприятия, в том числе поставщики и подрядчики, обращаются за советом к Горьковскому автомобильному заводу. Чтобы систематизировать эту работу и создается новый центр обучения организации работы в эпидемиологической ситуации.

- Мы понимаем, что небольшим предприятиям труднее наладить все необходимые процессы, позволяющие возобновить работу производств с соблюдением всех правил, - объясняет Вадим Сорокин. - Поэтому мы готовы помогать и нашим поставщикам, и другим предприятиям. Мы готовы делиться нашим наработанным опытом, технологиями, которые наши специалисты создают на основе очень серьезной аналитической работы и методикой реорганизации всех рабочих процессов с учетом вирусной угрозы. Уверен, что все вместе мы сможем остановить распространение коронавируса.

Фото предоставлено «Группой ГАЗ»

КОНКРЕТНО

Какие эпидемиологические меры приняты на Горьковском автомобильном заводе?

*введена система контроля за состоянием здоровья людей. Каждый сотрудник измеряет температуру дома, перед выходом на работу, затем на заводе температура работникам измеряется несколько раз в течение рабочего дня (с фиксацией информации в специальных журналах здоровья)

*в цехах сделана разметка, чтобы каждый работал в выделенной зоне

*рабочие места, которые невозможно отделить на 1,5 метра, разделены специальной защитной пленкой

* детали распределены так, чтобы их касался один оператор

* для доставки сотрудников на завод и домой организованы корпоративные автобусы

*работникам выдаются маски и перчатки

* введена система контроля за использованием индивидуальных средств защиты

*на производствах ГАЗа организована дезинфекция всех поверхностей каждые два часа. На уличных территориях дезинфекция проводится специальными уборочными и поливальными машинами.

* в цехах и бытовых помещениях установлены стойки с антисептиками для рук и бактерицидные рециркуляторы воздуха

*реформирована система питания работников: во всех 36 столовых введены графики посещения небольшими группами, каждый час проводятся дезинфекция, столы установлены на расстоянии 1,5 м

*в усиленном режиме работают здравпункты в подразделениях и медсанчасть ГАЗа

*в здравпунктах созданы дополнительные кабинеты для приема пациентов с вирусными симптомами.