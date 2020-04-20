Востребованную digital-профессию и скидку на пиццу получат нижегородские абоненты Tele2

Tele2 в Нижнем Новгороде дополнила программу лояльности «Больше» актуальными предложениями региональных партнеров. До 15 мая для абонентов оператора действует скидка 30% на заказ в ресторане «Додо Пицца», а до конца мая клиентам доступен один из курсов по интернет-продвижению от центра «Маркетинг КПК».

Tele2 в Нижегородской области расширила перечень партнеров программы лояльности «Больше» рядом предложений. В условиях пандемии оператор учитывает повышенный спрос абонентов на различные онлайн-сервисы и предлагает клиентам дополнительные скидки, бонусы и привилегии в этом сегменте. Так, при заказе в ресторане «Додо Пицца» участникам программы «Больше» доступна скидка 30% на одну любую пиццу. А при покупке пиццы 35 сантиметров абоненты получат два газированных напитка в подарок. Оба предложения актуальны как при самовывозе, так и при доставке на дом и действуют до 15 мая 2020 года.

Также Tele2 предлагает своим абонентам прокачать навыки интернет-продвижения. Совместно с Нижегородским центром по цифровому обучению «Маркетинг КПК» оператор открывает бесплатный доступ к одному из экспресс-курсов по digital-рекламе: «Таргетинг в Instagram» или «Контекстная реклама в Яндекс Директ». В качестве бонуса участники получат универсальный чек-лист для новичков в digital-маркетинге.

Клиентам оператора доступны предложения от федеральных партнеров, ими также можно воспользоваться, не выходя из дома. Программа лояльности включает в себя десятки бонусов и других привилегий: подписки на онлайн-кинотеатры, образовательные курсы в подарок, скидка при заказе цветов в онлайн-маркете Flowwow, а также специальные предложения для поклонников киберспорта и многое другое.

Воспользоваться привилегиями от Tele2 могут все абоненты оператора. Для этого нужно зайти на страницу программы лояльности «Больше» в личном кабинете или на сайте, выбрать интересующее предложение и активировать его. После этого абоненту придет SMS-сообщение с промокодом, который необходимо указать при оформлении заказа.

Алексей Сидоров, коммерческий директор макрорегиона «Волга» Tele2:

«В условиях пандемии рестораны, шоппинг, образование и развлечения стремительно ушли в онлайн. Пользователям приходится ориентироваться в огромном количестве предложений, выбирая лучшее для себя. Программа лояльности «Больше» расширяет онлайн-возможности абонентов Tele2, предлагая дополнительные бонусы и привилегии клиентам. Мы дополнили список наших партнеров не только сетевыми игроками, но и нижегородскими компаниями. Таким образом, абоненты экономят время и средства, а малый и средний бизнес получает новых клиентов».