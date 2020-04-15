Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 15 апреля 2020 года составило 292 человека. Во вторник днем появилась информация о 68 новых случаях заражения.

Замглавы региона Давид Мелик-Гусейнов обратил внимание нижегородцев на то, что число заболевших связано в том числе с возрастной группой населения. При этом в нашем регионе много пожилых людей.

- Коронавирус представляет максимальную опасность для пожилых людей, а граждане в возрасте 45-60 лет являются основными переносчиками заболевания. Мы проводим сейчас большие объемы тестирования. Это в свою очередь влияет на показатель количества заболевших, - пояснил чиновник.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призвал жителей оставаться дома, соблюдая режим самоизоляции. Поскольку пока это единственный способ остановить распространение инфекции.

- Мы видим, что заболевание протекает у всех по индивидуальному сценарию. Но ни у кого нет гарантии, что все пройдет легко. Вполне здоровые на первый взгляд люди, зараженные вирусом, в считанные дни могут оказаться на аппарате искусственной вентиляции легких, - добавил глава региона.

КСТАТИ

Случаи заражения COVID-19 выявлены в 19 районах и городских округах Нижегородской области. Причем большая часть заболевших - в Нижнем Новгороде. На первом месте по числу зараженных оказался Нижегородский район. Там вирус обнаружен у 47 человек. Следом идет Ленинский район - положительные результаты тестирования у 39 нижегородцев. Третье место делят Автозавод и Канавино. В обоих районах пока по 31 пациенту с коронавирусной инфекцией. Немало заболевших (25) в Советском районе областного центра. При этом в Сормове уже 18 случаев заболевания, а в Московском районе - 14. Меньше всего зараженных COVID-19 на данный момент в Приокском районе - там заболевших всего восемь.

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