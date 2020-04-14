Полным ходом идет подготовка к дачному сезону, и нижегородцы устремились за саженцами растений в садовые центры.

Как пояснили в одном из таких центров в поселке Новинки, пока овощной рассады в продаже нет. Однако уже можно купить цветы, плодово-ягодные деревья, кустарники и хвойные. Овощные саженцы появится здесь с 1 мая.

Одним из предприятий, которое специализируется на выращивании рассады овощных культур, является Агрокомбинат Горьковский.

На страничке предприятия в соцсети сообщается, что сейчас сотрудники работают несмотря на сложности, связанные с коронавирусом. В сообщении подчеркивается, что на территории агрокомбината соблюдаются все необходимые нормы безопасности.

«Рассаду в любом случае нужно реализовать»: Нижегородские дачники устремились за саженцами в садовые центры. ФОТО: Агрокомбинат Горьковский

- Сейчас подъехать и купить рассаду еще нельзя. Но сделать это можно будет на ярмарке, которая откроется у нас с 20 апреля и проработает 1,5-2 месяца. Купить рассаду можно будет только у нас на территории, - пояснили на предприятии.

Уже сейчас без проблем овощную рассаду можно приобрести у частников, которые размещают объявления о продаже в соцсетях, в чатах мессенджеров и на сайтах объявлений.

Много сообщений о продаже рассады можно найти на «Авито». Продавцы рассказывают о своем ассортименте, оглашают прайс-лист и даже предлагают привести заказ на дом, если это в пределах Нижнего Новгорода.

- Баклажаны я продаю от 20 рублей, если нужны сортовые помидоры, то я продаю по 20-25 рублей где-то, потому что это рассада многолетнего использования. Эти сорта я покупала по 60-70 рублей за пакетик. Огурцы по 10 рублей отдам, капусту по 10-15 рублей. Малина есть, я ее прореживаю - тоже по 15 рублей за куст отдам. Перцы есть. Я бы хотела за них по 20 рублей, так как они очень долго растут и требуют много затрат. Перцы у меня большие уже, есть острые и сладкие. Это все цены за штуку. Если возьмете маленькие помидоры, я вообще по 10 рублей отдам – как раз в конце мая их можно будет сажать. Можете ко мне домой приехать, а могу и я вам подвести куда скажете, - рассказала Елена, автор одного их объявлений.

«Рассаду в любом случае нужно реализовать»: Нижегородские дачники устремились за саженцами в садовые центры. ФОТО: Вера Лашук

Купить рассаду можно и в чатах, созданных жителями деревень. Так, жительница Новых Ключищ рассказала, что у них один чат на две деревни. В нем жители обмениваются разной информацией, включая огородную тематику.

- Всю жизнь рассаду продавали у нас на рынке, но сейчас я не знаю, работает ли он (я нахожусь на самоизоляции). Слышала, что закрыли. А вообще у нас есть группа в Viber местная – одна на две деревни. Кто выращивает рассаду, сообщает об этом, мы обмениваемся саженцами или покупаем. Вот соседка сидит дома, выложила в чате информацию, что у нее остатки есть, я купила. Как-то проезжала, видела работает сезонный магазин в Щербинках – может там есть, - рассказала Светлана Кротова.

«Рассаду в любом случае нужно реализовать»: Нижегородские дачники устремились за саженцами в садовые центры. ФОТО: Вера Лашук

Дачники же со стажем готовятся к сезону заранее и выращивают рассаду сами. Как рассказала «Комсомолке» Вера Лашук, овощная рассада растет у нее на балконе и ждет своего часа. Она отметила, что по весне саженцы обычно продают в крупных гипермаркетах и на рынках.

- Я сейчас на самоизоляции, но в прошлом году я видела в «Ашане» перцы и баклажаны. Вообще, чтобы рассаду продать, ее нужно посеять и вырастить. Никто не думал, что в апреле все закроют и объявят самоизоляцию. Поэтому думаю, что производители заранее заготовили рассаду, им в любом случае нужно будет ее реализовать. У меня свое производство, для моей дачи, - поделилась нижегородка.

К слову, семена в нижегородских гипермаркетах сейчас можно купить без проблем. Они представлены на полках в большом количестве. Приобрести их может любой, кто решил подготовиться к дачному сезону самостоятельно.

Семена в нижегородских гипермаркетах сейчас можно купить без проблем. Фото предоставлено «Комсомолке»

Некоторые нижегородцы удивлены аншлагу в садовых центрах в нерабочие выходные и возмущаются тем, что люди идут туда толпами, нередко нарушая все нормы и правила.

- Мы проезжали мимо садового центра и увидели, что вокруг него стоит много машин, открыты ворота и люди гуляют как в парке. В садовом центре толпы с детьми, народ закупается. Почему их не запрещают? Одним людям бизнес закрыли, а кто-то торгует. Я не против, чтобы люди покупали рассаду, саженцы, но почему толпы людей идут туда с детьми, без масок? Толпа из 50-ти человек рядом друг с другом – недолго заразиться! Можно же пускать ограниченное количество людей, как на почте или в некоторых магазинах. Ограничения же какие-то должны быть? – задается вопросом Татьяна Камисова.

Между тем губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что региональное правительство пока не идет по наиболее легкому пути и не закрывает все предприятия. Пока власти рассчитывают на сознательность их руководства, но обещают контролировать всех, проводя рейды. Нарушителей правил безопасности обещают штрафовать и закрывать.

Глава региона также призвал граждан реагировать на нарушения и сообщать о них на телефон горячей линии.