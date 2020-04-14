Индекс уровня самоизоляции в Нижнем Новгороде на 14 апреля 2020 года: Горожане не желают оставаться дома

Количество подцепивших COVID-19 в приволжской столице растет, а сознательность жителей на прежнем довольно низком уровне. По данным Яндекса, индекс уровня самоизоляции в Нижнем Новгороде на 12.00 14 апреля 2020 года составил 2,3 балла. При этом в обычный вторник, еще до пандемии коронавируса, данный показатель не превышал 0,1 балла.

Самыми ответственным и дисциплинированным оказались жители Москвы - там индекс уровня самоизоляции достиг 3,2 балла. Затем идут Пермь (2,8), Санкт-Петербург (2,6), а также Ростов-на-Дону и Уфа (по 2,5 балла). Как видно, Нижний Новгород не вошел даже в пятерку городов-миллионников по уровню самоизоляции 14 апреля. На последнем месте очутились сразу два крупных города - Новосибирск и Самара (по 1,9 балла).

«Комсомолка» рассказывала, что число заболевших коронавирусной инфекцией в регионе выросло до 292 человек. За минувшие сутки наличие вируса подтвердилось еще у 68 нижегородцев.

Напомним, что в Нижегородской области будут контролировать соблюдение требований указа о режиме повышенной готовности во всех организациях, которым разрешено работать во время самоизоляции.

- Неважно, о ком или о чем идет речь - об огромном предприятии или небольшой компании: правила одни для всех. Если требования будут нарушаться, то подтверждение аннулируется, - пояснил ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

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