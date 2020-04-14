2020-04-14T15:27:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Индекс уровня самоизоляции в Нижнем Новгороде на 14 апреля 2020 года: Горожане не желают оставаться дома

Столица Приволжья не вошла даже в топ-5 городов-миллионников по уровню самоизоляции
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Столица Приволжья не вошла даже в топ-5 городов-миллионников по уровню самоизоляции.Столица Приволжья не вошла даже в топ-5 городов-миллионников по уровню самоизоляции.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
Изменить размер текста:

Количество подцепивших COVID-19 в приволжской столице растет, а сознательность жителей на прежнем довольно низком уровне. По данным Яндекса, индекс уровня самоизоляции в Нижнем Новгороде на 12.00 14 апреля 2020 года составил 2,3 балла. При этом в обычный вторник, еще до пандемии коронавируса, данный показатель не превышал 0,1 балла.

Самыми ответственным и дисциплинированным оказались жители Москвы - там индекс уровня самоизоляции достиг 3,2 балла. Затем идут Пермь (2,8), Санкт-Петербург (2,6), а также Ростов-на-Дону и Уфа (по 2,5 балла). Как видно, Нижний Новгород не вошел даже в пятерку городов-миллионников по уровню самоизоляции 14 апреля. На последнем месте очутились сразу два крупных города - Новосибирск и Самара (по 1,9 балла).

«Комсомолка» рассказывала, что число заболевших коронавирусной инфекцией в регионе выросло до 292 человек. За минувшие сутки наличие вируса подтвердилось еще у 68 нижегородцев.

Напомним, что в Нижегородской области будут контролировать соблюдение требований указа о режиме повышенной готовности во всех организациях, которым разрешено работать во время самоизоляции.

- Неважно, о ком или о чем идет речь - об огромном предприятии или небольшой компании: правила одни для всех. Если требования будут нарушаться, то подтверждение аннулируется, - пояснил ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нижегородские казаки будут отпугивать коронавирус колокольным звоном

Спасительная акция продлится неделю [фото, видео] (подробности)

Первый случай заражения коронавирусом ребенка в Нижегородской области: «Нагулялись в теплую погоду»

10 новых случаев коронавируса зафиксировано в Дзержинске (подробности)

За три дня в Нижегородской области поймали 128 нарушителей режима самоизоляции

В отношении них составлены протоколы об административных правонарушениях (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Нижегородской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Простой парень в толстовке: «Комсомолка» узнала, кто главный разработчик российской вакцины от коронавируса
Ильназ Иматдинов защитил кандидатскую в 24 года, в соцсетях у него много котиков, но сейчас ему не до них — ученый работает над спасением человечества
«Мы с кошкой вышли погулять»: Как работает и за кем смотрит «карантинный патруль» полиции
Журналист «КП» посмотрел, как полицейские работают в квартирах, где подозрение на коронавирус, как проверяют людей на карантине и смотрят, чтобы никто не гулял на детских площадках
Коронавирус и курение: риски, статистика, вопросы и ответы
В ситуации распространения малоизученной и опасной инфекции варианты того, как можно защитить себя, неизбежно обрастают самыми разнообразными мифами. Один из таких мифов — идея о том, что коронавирус не опасен для курильщиков
Новости 24
Случай коронавируса выявили в администрации Нижнего Новгорода
Вандалы повредили недавно отремонтированные фонтаны в Нижнем Новгороде
Банда преступников в масках ограбили дом агента Евгения Малкина
Глеб Никитин подписал постановление об отсрочке арендной платы для предпринимателей
Случаи заражения COVID-19 выявлены в 19 районах и городских округах Нижегородской области
Алексей Бобров: «Важно, что в обновленной Конституции закрепляется правопреемство Российской Федерации в отношении СССР»
В Нижегородском ЦСМ разработан новый стандарт для работы в условиях предупреждения распространения коронавирусной инфекции
Жительница Кстова пырнула ножом сожителя во время ссоры из-за ревности
Станислав Прокопович: «Главная задача сейчас – сохранить рабочие места»
Три миллиона квадратных метров общественных территорий дезинфицировано в Нижегородской области
На территории трамплина К-60 в Нижнем Новгороде начали засевать газоны
Нижегородская епархия закрыла все храмы и монастыри из-за коронавируса
Конные патрули полиции начали дежурить на улицах Нижнего Новгорода
Нижегородская область сэкономила на торгах в марте более 219 миллионов рублей