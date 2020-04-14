Ксения Деменева: «Язык – живой организм, он развивается. А кофе – среднего рода»

- Тотальный диктант – 2020 пришлось перенести с весны на осень. Каким он будет в Нижнем Новгороде? Понимаю, что подготовительная работа была проведена большая, уже можно сделать прогнозы по количеству площадок, участников?

- Планировали невероятно масштабную акции в этом году при поддержке «Центра 800». Хотели сделать более 40 площадок. Одна из которых – губернаторская, где Глеб Никитин был бы или «диктатором», или же участником.

Кроме того, планировали подключение большого количества школ и практически все вузы, музеи и библиотеки. Мы хотели сделать большой городской праздник, и, я надеюсь, что мы это сделаем.

- Можно назвать примерное число участников.

- В прошлом году у нас было примерно две тысячи заявок. В этом году мы отталкивались от трех тысяч. Но могло бы быть и больше. Все зависело от того, как отреагируют нижегородцы. Я полна оптимизма, и уверена, что к нам придет больше, чем три тысячи человек.

- Какие результаты нижегородцы демонстрируют на «Тотальном диктанте»? Много ли у нас отличников?

- В прошлом году у нас было 1,5 тысячи участников, из них 150 отличников. Это невероятно большое число. Столько отличников не было у нас никогда. Можно сказать, что уровень грамотности растет, можно еще говорить о том, что текст был не очень сложный. И это отмечают многие. Но мне кажется, что грамотность стала популярной. Акция проводится давно, и она должна была уже повлиять на население.

- Кто и как принимает решение относительно текста? Какой будет диктант на примере этого года?

- Решение принимает Новосибирский центральный штаб. Выбирают писатели. В этом году Андрей Геласимов. Он написал текст диктанта, который посвящен жизни и деятельности Циолковского.

- Это должен быть современный писатель, и текст должен быть написан специально для диктанта?

- Да, это специальный текст для диктанта. Писатели готовят свою программу и с ней они выступают в виде текста.

-Это для чего делается, чтобы не было утечки? Или для того, чтобы популяризировать самого автора?

- Думаю, что главная задача – показать текст, написанный на настоящем русском языке. На таком, какой он есть сейчас. Дело в том, что классические тексты написаны уже не совсем современным языком. Этот язык далек от нас, там есть «темные» слова, малоупотребительные конструкции. И сейчас лучше брать тексты наших современников.

И если текст написан специально для диктанта, значит, его еще никто не читал.

- Знаю, что были организованы курсы по подготовке к «Тотальному диктанту». Они, наверняка еще и продолжатся, потому что время на подготовку к диктанту есть. Проявили ли нижегородцы интерес к этим курсам?

- В этом году мы сделали пять школ. Это большое количество для Нижнего Новгорода, потому что обычно была одна школа, которая существовала при Лингвистическом университете. В этом уже открыто много точек, чтобы многие нижегородцы могли их посетить. Были открыты школы грамотности: на улице Львовской, в центральной городской библиотеке и др.

Естественно, их нижегородцы стали посещать и всем все нравилось. Самое главное для меня, как для преподавателя, эти курсы вели мои студенты – филологи 1 и 3 курсов.

- В какой форме проходили эти занятия? Повторяли школьную программу по русскому языку?

- Нет, конечно. Штаб присылает специально разработанные занятия, есть и упражнения и обязательно – диктовка. Поскольку мы готовим к диктанту, мы должны учить людей заново уметь писать под диктовку.

- Как в целом развивается «Тотальный диктант» в мире? Могут ли его писать иностранцы?

- Пять лет назад было осознано, что на диктант начинают ходить иностранцы, но они не могли его написать. Они приходили, пытались писать, но у них не получалось. Было принято решение, что мы разработаем диктант для иностранцев – систему из 10 заданий по русскому языку и 11 задание – маленький диктант – фрагмент оригинального текста.

Это больше контрольная работа, такой тэст-фест. Задания, которые интересно сделаны. Кроссворд, сопоставление картинки и слов. Иностранцы ходят на это мероприятие, как на сам диктант. В перспективе, если человек напишет подобную работу, он когда-нибудь придет писать и сам диктант.

- Вообще «Тотальный диктант» развивается, недавно писали географический. Есть разновидности. Возможно появление еще чего-то: по математике или биологии?

- Думаю, что скоро это все будет появляться. Людям хочется провести ревизию своих знаний, посмотреть, на что они способны, что осталось от школьной программы. Будет диктант, скорее всего, по иностранным языкам. Будут и разные формы диктантов для людей с нарушениями здоровья.

Диктант проводится и в онлайн-режиме. Шпаргалки никто не проконтролирует, но ведь цель – не написать диктант на 5, а проверить себя. Задача – бросить вызов себе.

- Бывает такое, что на диктант в очной форме приходят со шпаргалками?

- Ни разу не замечали и не отбирали шпаргалок. Люди относятся к этому не как к контрольной работе, это праздник, куда приходят с хорошим настроением, с желанием писать диктант без помощи словарей.

- Почему, по-вашему, интерес к «Тотальному диктанту» растет?

- Растет интерес к русскому языку, потому что мы начинаем обращать внимание на то, как мы говорим. Это уровень осознанности, который идет из школы. Она помогает нам осознать русский язык как ценность и необходимость для нас. Кроме того, люди хотят поучаствовать в большой, интересной масштабной акции. Это мировая акция. Ты присоединяешься не просто к узкому коллективу, ты присоединяешься ко всему миру в этот момент. Это невероятное чувство причастности.

- В желании выложить фотку в Instagram с «Тотального диктанта» ничего плохого нет?

- Это прекрасно. Мы планировали сделать несколько тантамаресок, чтобы люди фотографировались в виде космонавтов, потому что тема космоса и Циолковского, и писали в Instagram, что участвовали в диктанте.

- На общий уровень грамотности влияют такие акции?

- Мне кажется, что люди стали грамотнее, когда появился «Тотальный диктант». Уровень грамотности растет, хотя иногда и кажется, что многие делают ужасные ошибки в интернете. Это потому, что люди стали больше писать. Когда они писали в стол или бумажные письма, их никто практически не видел. Теперь грамотность видна. Но интерес к ней стал выше. Постоянно задаем вопросы на Грамоте.ру. Люди пытаются понять, как написать правильно, как сделать так, чтобы тебя быстро понимали, чтобы писать быстро и быть эффективным в письменной коммуникации.

- Стоят ли вызовы и угрозы перед русским языком? Говорят же, что интернет убивает язык, мы не обращаем внимание в переписке на знаки препинания… это серьезно может повлиять на русский язык?

- Это влияет на русский язык, но не означает, что это плохо. Язык – живой организм, он развивается. Приходят новые слова, все начинают пугаться, а он таким образом развивается. Пунктуация становится более гибкая, отвечает потребностям пишущего. Орфография подстраивается под потребности пишущего.

Перед лингвистами стоит два вопроса: что мы должны делать – идти за потребителем языка, за носителем или предписывать правила. Раньше предписывали, сейчас к этому относятся более гибко. Язык принадлежит не одному человеку и не группе лиц, он принадлежит людям.

Хочу сказать, что отсутствие точки в конце предложение не является нормой. А вот кофе подстраивается под общую норму, сопротивлялись какое-то время, а потом приняли, и признали, что кофе – среднего рода.

- Довольны ли вы, как преподают русский язык в школах? Правильная ли эта программа или все же что-то бы вы поменяли?

- Мне кажется, что в целом все неплохо. Во многом благодаря ЕГЭ многие правила заучиваются. Я бы хотела, чтобы русского языка было в школах больше, и не только с точки зрения орфографии и пунктуации, а с точки зрения знаний системы, курсов стилистики, истории. Хочется большее, но это большее можно почерпнуть и не в школе. Сейчас со школы стала сниматься нагрузка в пользу лекций, видеокурсов, кружков. Человек будет выбирать себе знания.

- Есть такое понятие, как врожденная грамотность? Или это утопия?

- Есть люди с высоким уровнем грамотности. Я бы не сказала, что это врожденное. В первую очередь, это люди очень начитанные. Это касается и орфографии, и пунктуации. Чем больше мы читаем, тем лучше мы пишем.

- Были варианты проведения диктанта в корпоративном режиме. Такая форма может прижиться?

- Во многих городах она широко распространена. Знаю, что и в Санкт-Петербурге, и во Владивостоке «Тотальные диктанты» проходят с большим размахом. Нижний знает мало корпоративных диктантов, но мы к этому стремимся. Потому что корпорация может сделать грамотность своей внутренней культурой.

- Если человек осенью будет писать диктант, что делать летом, как подготовиться?

- Повторить некоторые правила, почитать про Циолковского, вспомнить, что связано с космосом. Запастись оптимизмом.