2020-04-14T12:12:41+03:00
Происшествия

«Там что-то взрывается внутри»: Серьезный пожар произошел в жилом доме в Богородском районе

По словам очевидцев, в доме взорвались бочки с краской [фото, видео]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Серьезный пожар произошел в жилом доме в Богородском районе. ФОТО: Регион-52Серьезный пожар произошел в жилом доме в Богородском районе. ФОТО: Регион-52
Изменить размер текста:

Серьезный пожар произошел накануне в селе Березовка Богородского района – там загорелся жилой дом, в котором спустя некоторое время взорвались бочки с краской. Первыми о происшествии в социальных сетях сообщили очевидцы пожара.

- В частном доме взрывались бочки с краской. Двое жителей в тяжелом состоянии, - рассказали очевидцы в группе «Регион-52». – Взрыв был такой силы, что какие-то непонятные обгоревшие вещи отлетели в соседний дом и оборвали провода.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, что в доме действительно произошел взрыв. Лишь по счастливой случайности соседние дома не пострадали. Вскоре о пожаре сообщили и официальные органы.

Во время взрыва некоторые предметы летели к соседним домам. ФОТО: Регион-52

Во время взрыва некоторые предметы летели к соседним домам. ФОТО: Регион-52

- Сообщение о пожаре в жилом доме к нам поступило в 14:00 13 апреля, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области. - В результате пожара сгорела кровля, имущество и обгорела внутренняя отделка дома на площади 100 квадратных метров. От огня пострадали два человека: 50-летний мужчина получил ожоги 60% тела 1-2 степени, а 20-летний мужчина – ожоги 30% тела первой и второй степени. Пострадавшие были доставлены в клинику Приволжского исследовательского медицинского университета. Всего в тушении пожара были задействованы 5 человек спасателей и одна пожарная машина.

Серьезный пожар произошел в жилом доме в Богородском районе.Видео: Регион-52

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Случай коронавируса выявили в администрации Нижнего Новгорода
Вандалы повредили недавно отремонтированные фонтаны в Нижнем Новгороде
Банда преступников в масках ограбили дом агента Евгения Малкина
Глеб Никитин подписал постановление об отсрочке арендной платы для предпринимателей
Случаи заражения COVID-19 выявлены в 19 районах и городских округах Нижегородской области
Алексей Бобров: «Важно, что в обновленной Конституции закрепляется правопреемство Российской Федерации в отношении СССР»
В Нижегородском ЦСМ разработан новый стандарт для работы в условиях предупреждения распространения коронавирусной инфекции
Жительница Кстова пырнула ножом сожителя во время ссоры из-за ревности
Станислав Прокопович: «Главная задача сейчас – сохранить рабочие места»
Три миллиона квадратных метров общественных территорий дезинфицировано в Нижегородской области
На территории трамплина К-60 в Нижнем Новгороде начали засевать газоны
Нижегородская епархия закрыла все храмы и монастыри из-за коронавируса
Конные патрули полиции начали дежурить на улицах Нижнего Новгорода
Нижегородская область сэкономила на торгах в марте более 219 миллионов рублей