«Там что-то взрывается внутри»: Серьезный пожар произошел в жилом доме в Богородском районе

Серьезный пожар произошел накануне в селе Березовка Богородского района – там загорелся жилой дом, в котором спустя некоторое время взорвались бочки с краской. Первыми о происшествии в социальных сетях сообщили очевидцы пожара.

- В частном доме взрывались бочки с краской. Двое жителей в тяжелом состоянии, - рассказали очевидцы в группе «Регион-52». – Взрыв был такой силы, что какие-то непонятные обгоревшие вещи отлетели в соседний дом и оборвали провода.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, что в доме действительно произошел взрыв. Лишь по счастливой случайности соседние дома не пострадали. Вскоре о пожаре сообщили и официальные органы.

Во время взрыва некоторые предметы летели к соседним домам. ФОТО: Регион-52

- Сообщение о пожаре в жилом доме к нам поступило в 14:00 13 апреля, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области. - В результате пожара сгорела кровля, имущество и обгорела внутренняя отделка дома на площади 100 квадратных метров. От огня пострадали два человека: 50-летний мужчина получил ожоги 60% тела 1-2 степени, а 20-летний мужчина – ожоги 30% тела первой и второй степени. Пострадавшие были доставлены в клинику Приволжского исследовательского медицинского университета. Всего в тушении пожара были задействованы 5 человек спасателей и одна пожарная машина.