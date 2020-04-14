Полиция призывает нижегородцев не верить ложным СМС с требованием оплатить штраф

Полиция призывает нижегородцев не верить ложным сообщениям с требованием оплатить штраф, которые рассылают на мобильные телефоны. Граждан информируют о том, что они нарушили режим самоизоляции и теперь должны за это заплатить по указанным реквизитам.

Как отметили в ГУ МВД по Нижегородской области, жители региона пока не жаловались в полицию на то, что стали жертвами подобного мошенничества.

Однако полиция предупреждает, что сообщения являются недостоверными, просят нижегородцев не поддаваться на провокации и не становиться жертвами обмана.

Граждан просят сохранять бдительность, запоминать информацию, что позволит не стать жертвами мошенников.

Рассмотрением дел о нарушении самоизоляции занимаются суды, которые лично выдают решения людям, привлеченным к ответственности, либо его законным представителям. Кроме того, решения могут быть направлены почтой в распечатанном виде, но только не с помощью СМС-рассылки.

Перед направлением дела в суд, человека, который нарушил закон, опрашивает полиция, либо иное уполномоченное лицо. Административный протокол и объяснение (если оно есть) нарушитель подписывает лично.

- Если вы не присутствовали при составлении в отношении вас протокола о нарушении самоизоляции, значит такого документа нет, и вас пытаются ввести в заблуждение мошенники, - пояснили в ГУ МВД по региону.

Внимание граждан обращают также на то, что штраф не может взиматься путем перечисления на номер карты или телефона. Оплату штрафов любая государственная организация принимает на свой расчетный счет.

Нижегородцев призывают не совершать финансовые операции, пользуясь реквизитами, полученными от неизвестных.

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