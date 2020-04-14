2020-04-14T11:11:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 14 апреля 2020 года: Выявлено 68 новых случаев заражения

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде увеличилось до 292
Анастасия НАЗАРОВАЮлия ИСАЕВА
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Тестирование на COVOD-19 проводится в четырех лабораториях Нижегородской области.Тестирование на COVOD-19 проводится в четырех лабораториях Нижегородской области.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 14 апреля 2020 года выросло до 292 человек. Как сообщается на сайте стопкоронавирус.рф, за прошедшие сутки в регионе выявлено 68 новых случая заболевания.

По словам заместителя губернатора Нижегородской области Давида Мелик-Гусейнова, количество зараженных связано в том числе с возрастной группой населения, а в нашем регионе много пенсионеров.

- Нижегородская область достаточно «возрастной» регион. Коронавирус представляет максимальную опасность для пожилых людей, а граждане в возрасте 45-60 лет являются основными переносчиками заболевания. Мы проводим сейчас большие объемы тестирования. Это в свою очередь влияет на показатель количества заболевших, - подчеркнул он.

Ранее глава региона Глеб Никитин пояснил, что заболевшие были протестированы в разное время, однако подтверждения из референс-центров приходят в один день. При этом на верификации постоянно находятся десятки тестов, поэтому такой рост количества заболевших в Нижегородской области не является неожиданностью.

- Мы заранее ожидаем увеличения количества подтвержденных случаев, поскольку сейчас на верификации находятся десятки тестов, - предупредил губернатор.

Кроме того, в Нижегородской области будут контролировать соблюдение требований указа о режиме повышенной готовности во всех организациях, которым разрешено работать во время самоизоляции.

- Неважно, о ком или о чем идет речь – об огромном предприятии или небольшой компании: правила одни для всех. Если требования будут нарушаться, то подтверждение аннулируется, - пояснил Глеб Никитин.

Напомним, что накануне стало известно о первом случае заражения COVID-19 ребенка.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Эксперты составили математическую модель пика коронавируса в Нижнем Новгороде. В случае соблюдения самоизоляции пик коронавируса в Нижнем Новгороде сместится с середины мая до 20-х чисел апреля.

- При этом количество заболевших в Нижегородской области уменьшится почти в 18 раз, - отметил Глеб Никитин. - Количество летальных случаев при этом сократится в 12 раз, а число пациентов в тяжелом состоянии - в 15 раз. При отсутствии изоляции в конце месяца в Нижегородской области будут заболевать около 400 человек в день. Это создаст критическую нагрузку на систему здравоохранения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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