Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 14 апреля 2020 года: Первый заразившийся ребенок и проверки юридических лиц

Эпидемия коронавирусной инфекции в регионе набирает обороты. С каждым днем растет количество зараженных только растет, а уровень самоизоляции граждан оставляет желать лучшего. «Комсомольская правда» собрала последние новости о распространении коронавируса в Нижнем Новгороде на 14 апреля 2020 года.

Количество зараженных выросло до 224 человек. Днем в понедельник появилась информация о 30 новых случаях заболевания в регионе. В общей сложности на COVID-19 протестировано свыше 23 тысяч жителей Нижегородской области.

Один из самых действенных способов остановить распространение вируса - это самоизоляция. Однако не все жители всерьез воспринимают эту меру. Поэтому властям пришлось ужесточить наказание за несоблюдение режима всеобщей самоизоляции. За три дня было составлено 128 протоколов об административных правонарушениях.

А с 13 апреля начались проверки юридических лиц. Хотя, по словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, наказывать рублем все же будут только злостных нарушителей.

- С понедельника начнем проверять и юридические лица: продавцы без перчаток, кассиры без масок, отсутствие разметок о дистанции, - сообщил глава региона.

Первым под раздачу попал Горьковский автозавод, у проходных которого утром 13 апреля образовались гигантские очереди из сотрудников. По факту очередей уже составлен протокол.

Тем временем в Нижегородской области выявлен первый случай заражения коронавирусом ребенка. Заражение произошло во время прогулке в солнечную погоду.

Кроме того, накануне был опубликован список компаний, занимающихся производством масок. По данным областного правительства, в настоящее время в регионе производится более 400 тысяч масок в день.

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