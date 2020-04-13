2020-04-13T16:46:50+03:00
Общество

Нижегородская полиция изучит 58 материалов ГЖИ о фальсификации протоколов общих собраний жильцов

Возбуждено 14 уголовных дел из-за подделки подписей
Елена КАРАЛ
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Нижегородская полиция изучит 58 материалов ГЖИ о фальсификации протоколов общих собраний жильцовНижегородская полиция изучит 58 материалов ГЖИ о фальсификации протоколов общих собраний жильцов
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Полиции предстоит изучить более полусотни материалов о фальсификации протоколов общих собраний жильцов многоквартирных домов в Нижнем Новгороде. Все они собраны в результате проверок, проведенных Государственной жилищной инспекцией Нижегородской области.

ГЖИ исследовала ряд ситуаций на основании заявлений нижегородцев о неправомерных начислениях квартплаты. В результате 58 материалов были направлены в главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Нижнему Новгороду. Теперь полиция изучит материалы касательно подделки протоколов общих собраний.

- Госжилинспекция, при поступлении соответствующих обращений, готова помогать жителям в написании исковых заявлений в суд, где обжалуются решения общих собраний собственников, - прокомментировал глава Госжилинспекции Нижегородской области Игорь Сербул.

По данным ГУ МВД России по Нижегородской области, сейчас возбуждено не менее 14 уголовных дел по части 1 статьи 327 Уголовного кодекса РФ. Все они касаются подделки, изготовления или оборота фальшивых документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков.

Напомним, в марте прокуратурой было возбуждено уголовное дело из-за подделки протокола собрания жильцов дома №8 на улице Верхнепечерской в Нижнем Новгороде.

Проверка надзорного ведомства установила, что собрание жильцов, по итогам которого квартплата в доме была повышена на 3,18 рублей, не проводилось. Подписи в решениях собственников квартир были поддельными.

Напомним, Госжилинспекции поручено усилить контроль деятельности управляющих компаний в регионе. Губернатор Нижегородской области также призвал ГЖИ следить за качеством предоставляемых ДУКами жилищно-коммунальных услуг и своевременной реакцией на обращения граждан.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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