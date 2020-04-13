2020-04-13T14:37:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Индекс уровня самоизоляции в Нижнем Новгороде на 13 апреля 2020 года: Жители снова вышли на улицу

Столица Приволжья не вошла даже в топ-5 городов-миллионников по уровню самоизоляции
Анастасия НАЗАРОВА
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Столица Приволжья не вошла даже в топ-5 городов-миллионников по уровню самоизоляции.Столица Приволжья не вошла даже в топ-5 городов-миллионников по уровню самоизоляции.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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Новую неделю нижегородцы начали с нарушения режима самоизоляции. По данным Яндекса, индекс уровня самоизоляции в Нижнем Новгороде на 12.00 13 апреля 2020 года составил 2,4 балла. Хотя по сравнению с «докоронавирусным» понедельником, когда показатель не превышал 0,2 балла, это нормальные данные.

И все же приволжская столица не вошла даже в пятерку городов-миллионников с высокими показателями. В лидеры выбилась Москва (3,1 балла), затем идут Пермь (2,7), Казань и Санкт-Петербург (по 2,5). Но самый низкий уровень самоизоляции 13 апреля у Новосибирска (2,0).

Кстати, в пресс-службе Яндекса уточнили, что на прошлой неделе средний индекс самоизоляции в Нижнем Новгороде составил 3,» балла. Это на 2,0 балла больше, чем в обычную неделю до пандемии COVID-19. При этом по сравнению с предыдущей неделей индекс снизился на 0,4 балла - то есть больше людей стали выходить на улицу.

В Нижнем Новгороде относительно высокий уровень самоизоляции: в рейтинге городов-миллионеров по итогам недели он занял пятое место. Самый высокий индекс самоизоляции - в Перми (3,5), Краснодаре (3,4) и Омске (3,2).

Сообщалось, что количество зараженных коронавирусом в столице Приволжья выросло до 224 человек. В понедельник появилась информация о 30 новых случаях заболевания.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что ситуация с распространение COVID-19 очень серьезная.

- Если уровень самоизоляции и дальше будет на таком же уровне, то уже через две недели у нас будет 1,6 тысячи заболевших. Единственное, что может предотвратить стремительное распространение вируса, - это самоизоляция, - напомнил глава региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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