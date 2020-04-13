2020-04-13T14:32:45+03:00
Общество

Пенсионерка перевела иностранцу почти 4 миллиона рублей через интернет

Женщина снимала деньги с кредиток и занимала у сестры
Елена КАРАЛ
Поделиться:
Пенсионерка перевела иностранцу почти 4 миллиона рублей через интернетПенсионерка перевела иностранцу почти 4 миллиона рублей через интернетФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Жительница поселка Пушкино Нижегородской области перевела иностранцу почти 4 миллиона рублей через интернет. Елена Войнова (имя изменено - прим.ред) 1951 года рождения рассказала о своем знакомстве с неким Филиппом Пеном в приложении instagram. Переписываться с ним пенсионерка начала в октябре 2019 года, сообщил источник «Комсомолки» в правоохранительных органах.

Филипп рассказал Елене Рафаиловне, что живет в Лондоне и работает в фирме «Shevron».

В процессе длительной переписки, Елена перевела незнакомцу 3600000 рублей. Деньги она пересылала в фунтах стерлингов и в долларах США, а сама одалживала их у сестры или снимала с кредитных карт.

Сейчас по данному материалу ведется проверка. Пока заявителя опросить не удалось, устанавливается его местонахождение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
У нас борьба с общей бедой или голимый капитализм без соплей и сантиментов?
Почему из-за вируса больше всего страдают обычные россияне-работяги, которым не прощают проценты по кредитам, забирают машины на штрафстоянки и требуют платить арендную плату - хотя работа бизнеса остановлена
Новости 24
Власти Нижегородской области отработали 594 сообщения на тему коронавируса в соцсетях
Почти 30 тысяч квадратных метров дорог отремонтируют в Советском районе
Александр Калинин: «Опыт Нижегородской области по поддержке бизнеса нужно распространить в других регионах»
Банк УРАЛСИБ запустил программу адресной помощи «Помоги врачам»
Нижегородца оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции
Очистные сооружения в Бутурлинском районе будут запущены в октябре 2020 года
Лаборатория нижегородского ГУАД расширит спектр проверок
Более 24 тысяч человек сдали анализы на коронавирус в Нижегородской области
Более 200 экземпляров рыбы спасено из браконьерских сетей в Нижегородской области
Сезон охоты на пернатую дичь откроется в Нижегородской области 25 апреля
Резкие перепады температуры и дожди ожидаются в Нижнем Новгороде на этой неделе
Заразившийся коронавирусом фельдшер: «Респиратора не было, халат и маска одноразовые»
«Наденьте маску, и никто вас не осудит»: Как крестить ребенка во время коронавируса
Александр Васильев: «Врачи “Коммунарки” обещают отпустить домой через семь дней»
Богослужения пройдут без прихожан: Как отмечать Пасху в 2020 году