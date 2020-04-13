Пенсионерка перевела иностранцу почти 4 миллиона рублей через интернет

Жительница поселка Пушкино Нижегородской области перевела иностранцу почти 4 миллиона рублей через интернет. Елена Войнова (имя изменено - прим.ред) 1951 года рождения рассказала о своем знакомстве с неким Филиппом Пеном в приложении instagram. Переписываться с ним пенсионерка начала в октябре 2019 года, сообщил источник «Комсомолки» в правоохранительных органах.

Филипп рассказал Елене Рафаиловне, что живет в Лондоне и работает в фирме «Shevron».

В процессе длительной переписки, Елена перевела незнакомцу 3600000 рублей. Деньги она пересылала в фунтах стерлингов и в долларах США, а сама одалживала их у сестры или снимала с кредитных карт.

Сейчас по данному материалу ведется проверка. Пока заявителя опросить не удалось, устанавливается его местонахождение.

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