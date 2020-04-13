2020-04-13T13:49:37+03:00
Общество

96% сотрудников Tele2 по России работают на удаленке

Из дома работают также свыше 2000 работников кол-центров оператора
Эльвира ОСИПОВА
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Фото: Tele2Фото: Tele2
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Tele2 к началу апреля перевела на удаленную работу почти всех офисных сотрудников в стране, чтобы создать безопасные условия на фоне пандемии коронавируса. IT-специалисты компании оперативно настроили удаленный доступ ко всем системам. Самыми первыми отправились работать из дома сотрудники центрального и московского офисов: уже 18 марта 33% этих специалистов выполняли задачи удаленно, а к 1 апреля доля тех, кто остался в офисе, составила менее 3,5%.

На рабочих местах в штаб-квартире компании остались только те сотрудники, чье присутствие критически важно для непрерывности бизнес-процессов оператора связи. 87 человек, среди которых и члены управленческой команды Tele2, до сих пор приезжают в офис.

Фото: Tele2

Фото: Tele2

Сотрудники IT-департамента менее чем за две недели настроили удаленный доступ для более чем 8000 работников Tele2. В компании оперативно организовали три вида доступов: для корпоративных ноутбуков сотрудников, для удаленного подключения к рабочим компьютерам с домашних ПК, для создания виртуальных рабочих столов. Все внутренние коммуникации вывели в независимые онлайн-каналы – мобильную почту, приложение для сотрудников, SMS-информирование. В мобильном приложении для работников «На связи» компания открыла горячую линию по выводу на удаленную работу, опубликовала простую памятку о том, как настроить все нужные системы самостоятельно, запустила чат-бот для ответов на часто задаваемые вопросы.

В региональных офисах Tele2 ввела институт IT-партнерства: каждый макрорегион и крупное подразделение закрепили за ответственным сотрудником IT-службы, который постоянно был на связи и помогал коллегам настроить домашний офис. Таким образом, удалось равномерно распределить нагрузку и решить задачу максимально оперативно.

Труднее всего было перевести на удаленную работу операторов контактных центров. Свыше 2000 сотрудников в Саранске, Иркутске, Ростове-на-Дону и Челябинске ежедневно помогают клиентам Tele2 и отвечают на их вопросы. Сложность состояла в том, что операторы используют специальное оборудование и программное обеспечение. Тем, кто работает на первой линии поддержки, оборудовали домашние офисы и переводили их на удаленную работу постепенно, чтобы сохранить высокое качество обслуживания клиентов. Уже в начале апреля почти все операторы контактных центров работали из дома.

Министерство связи России отнесло операторов к непрерывно действующим организациям, которые оказывают критически важные для населения услуги. Поэтому 70% салонов связи и модулей продолжают работу в период карантина и открыты для клиентов. При этом компания выполняет все рекомендации специалистов по защите от коронавируса: продавцам выдают одноразовые медицинские маски и антисептики для рук, в салонах связи нанесены разграничительные линии, которые обеспечивают необходимую социальную дистанцию.

Сейчас специалисты IT-департамента отслеживают качество работы всех систем: количество зависших писем в почте, число обрывов разговоров на конференциях, причины этих обрывов – всего более 300 показателей. По статистике, все сотрудники компании пользуются системами удаленного доступа каждый день. Приложение «На связи» установили 7 тысяч специалистов Tele2, самыми популярными разделами стали новости и справочник сотрудников.

Елена Иванова, директор по работе с персоналом Tele2:

«В Tele2 привыкли работать по другим правилам: быть более быстрыми и гибкими, оперативно подстраиваться под экономические реалии. В условиях пандемии коронавируса мы еще раз доказали самим себе, что можем быстро трансформироваться и защищать при этом главный актив компании – людей. Нам потребовалось две недели, чтобы начать работать по-новому и при этом не потерять эффективность. Это настоящая проверка на прочность для любого бизнеса. Я уверена, что Tele2 пройдет ее с достоинством, так как оператор лидирует в телеком-отрасли по индексу вовлеченности сотрудников: он составляет 85% и на 11 п. п. опережает успешные мировые компании. Этот показатель характеризует готовность работников выполнять работу как можно лучше и делать больше, чем от них требуется».

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