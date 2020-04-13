«Никакой дистанции!»: Большие очереди работников выстроились около проходных Горьковского автозавода

После небольшого перерыва из-за ситуации с коронавирусом Горьковский автомобильный завод запускает основные производства. К работе сотрудники приступают с 13 апреля. К удивлению многих, с самого утра около проходных ГАЗа выстроились большие очереди. Как сообщают очевидцы, дистанция в полтора метра не соблюдается.

Фото: https://vk.com/typical_nn

- Никто и не думает соблюдать дистанцию, хоть и разметку нанесли! - пожаловался один из рабочих паблику «Типичный Нижний Новгород».

Вместе с тем, по данным паблика «Нижний Новгород [без цензуры]», длиннющая очередь образовалась не только у главной проходной, но и около остальных проходных ГАЗа. Даже на заводе автомобильных агрегатов.

Фото: https://vk.com/typical_nn

Однако в пресс-службе «Группы ГАЗ» поспешили успокоить: в условиях сложной эпидемиологической ситуации на Горьковском автозаводе внедрены усиленные меры безопасности на всех этапах - от посадки людей в корпоративные автобусы до расстановки на конвейерах.

При этом, согласно предоставленной информации, толкучка возле проходных утром 13 апреля была вызвана тем, что при посадке в корпоративные автобусы на холодной температуре медленно работали бесконтактные градусники, поэтому пришлось измерять температуру и на проходных.

Фото: https://vk.com/bezcenznn

- Мы оперативно перестраиваем систему - меняем график измерения температуры: на автобусе или самостоятельно на завод люди будут приезжать уже с данными по измеренной дома температуре, повторное контрольное измерение температуры будет проходить на заводе в помещении, - добавили в пресс-службе.

Кстати, каждому сотруднику выдаются маски и антисептики. А внутри завода установлены бактерицидные рециркуляторы воздуха и стойки с санитайзерами. Где возможно, между рабочими установлены защитные пленочные экраны.

Фото: https://vk.com/bezcenznn

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Жители едва ли не каждый день пишут главе региона Глебу Никитину в «Инстаграме» по поводу работы заводов во время пандемии. Буквально накануне губернатор в очередной раз ответил, почему предприятия продолжат функционировать, несмотря на режим самоизоляции.

- Некоторые предприятия имеют непрерывный цикл или жизненно важны. Все они обязаны жестко соблюдать безопасные условия. За этим будем следить. Будут нарушения - отзовем разрешения, - заявил чиновник.

Сотрудники Горьковского автозавода выстроились в очередь, чтобы попасть на работу.Видео: https://vk.com/bezcenznn

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