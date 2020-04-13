В Нижегородской области начались проверки юрлиц на соблюдение режима самоизоляции

Уже несколько дней в Нижегородской области действует новое правило: за нарушение режима полной самоизоляции грозят протоколы либо штрафы.

Так, за одну только субботу должностные лица составили 25 протоколов в отношении нижегородцев, покинувших квартиры без уважительной на то причины. При этом в основном с ними велась разъяснительная работа, то есть нарушений в разы больше.

Накануне новой рабочей недели стало известно, что с 13 апреля власти вплотную займутся юрлицами.

- С понедельника начнем проверять и юридические лица: продавцы без перчаток, кассиры без масок, отсутствие разметок о дистанции, - написал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на своей странице в «Инстаграме».

Чиновник отметил, что некоторые жители стали требовать от продавцов соблюдения режима о самоизоляции. Таких граждан Глеб Никитин называет «молодцами».

- Оставайтесь дома. И берегите себя! - сказал глава региона, обращаясь к подписчикам.

Кстати, в комментариях к этому посту губернатор пояснил, что штрафуют лишь тех, кто злостно нарушает и игнорирует предупреждения. Причем некоторых граждан и вовсе никто трогать не будет.

- Пенсионеров без куар-кодов штрафовать не собираемся. А бороться с эпидемией пока можно одним способом. И это самоизоляция! - заявил чиновник.

Ранее сообщалось, что нижегородцам запретят использовать рабочие пропуска в выходные.

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