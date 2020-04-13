2020-04-13T11:24:27+03:00
Коронавирус Covid-19

В Нижегородской области начались проверки юрлиц на соблюдение режима самоизоляции

Власти обещают, что штрафовать будут только злостных нарушителей
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
С 13 апреля в регионе начнут проверять наличие масок у кассиров и перчаток у продавцов.С 13 апреля в регионе начнут проверять наличие масок у кассиров и перчаток у продавцов.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Уже несколько дней в Нижегородской области действует новое правило: за нарушение режима полной самоизоляции грозят протоколы либо штрафы.

Так, за одну только субботу должностные лица составили 25 протоколов в отношении нижегородцев, покинувших квартиры без уважительной на то причины. При этом в основном с ними велась разъяснительная работа, то есть нарушений в разы больше.

Накануне новой рабочей недели стало известно, что с 13 апреля власти вплотную займутся юрлицами.

- С понедельника начнем проверять и юридические лица: продавцы без перчаток, кассиры без масок, отсутствие разметок о дистанции, - написал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на своей странице в «Инстаграме».

Чиновник отметил, что некоторые жители стали требовать от продавцов соблюдения режима о самоизоляции. Таких граждан Глеб Никитин называет «молодцами».

- Оставайтесь дома. И берегите себя! - сказал глава региона, обращаясь к подписчикам.

Кстати, в комментариях к этому посту губернатор пояснил, что штрафуют лишь тех, кто злостно нарушает и игнорирует предупреждения. Причем некоторых граждан и вовсе никто трогать не будет.

- Пенсионеров без куар-кодов штрафовать не собираемся. А бороться с эпидемией пока можно одним способом. И это самоизоляция! - заявил чиновник.

Ранее сообщалось, что нижегородцам запретят использовать рабочие пропуска в выходные.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Количество умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 12 апреля 2020 года увеличилось до четырех

В приволжской столице зафиксирован еще один летальный случай от COVID-19 (подробности)

«А построен ли храм в нашей душе?»: Власти призывают нижегородцев воздержаться от походов в церковь и на кладбище

В Вербное воскресенье верующие нарушили режим самоизоляции и отправились в церковь (подробности)

Нижегородские казаки будут отпугивать коронавирус колокольным звоном

Спасительная акция продлится неделю [фото, видео] (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Нижегородской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Власти Нижегородской области отработали 594 сообщения на тему коронавируса в соцсетях
Почти 30 тысяч квадратных метров дорог отремонтируют в Советском районе
Александр Калинин: «Опыт Нижегородской области по поддержке бизнеса нужно распространить в других регионах»
Банк УРАЛСИБ запустил программу адресной помощи «Помоги врачам»
Нижегородца оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции
Очистные сооружения в Бутурлинском районе будут запущены в октябре 2020 года
Лаборатория нижегородского ГУАД расширит спектр проверок
Более 24 тысяч человек сдали анализы на коронавирус в Нижегородской области
Более 200 экземпляров рыбы спасено из браконьерских сетей в Нижегородской области
Сезон охоты на пернатую дичь откроется в Нижегородской области 25 апреля
Резкие перепады температуры и дожди ожидаются в Нижнем Новгороде на этой неделе
Заразившийся коронавирусом фельдшер: «Респиратора не было, халат и маска одноразовые»
«Наденьте маску, и никто вас не осудит»: Как крестить ребенка во время коронавируса
Александр Васильев: «Врачи “Коммунарки” обещают отпустить домой через семь дней»
Богослужения пройдут без прихожан: Как отмечать Пасху в 2020 году