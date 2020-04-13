Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 13 апреля 2020 года составило 194 человека. В воскресенье в приволжской столице было подтверждено 42 новых случая заболевания.

При этом 20 из 194 человек уже выздоровели и покинули инфекционную больницу. О четырех новых выписавшихся стало известно накануне.

Сообщалось также, что на днях скончалась четвертая пациентка с коронавирусом. Как рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, у 83-летней женщины были хронические заболевания, в том числе сахарный диабет, диабетическая полинейропатия и гипертония. COVID-19 спровоцировал осложнения этих заболеваний.

Напомним, что уже тестирование на наличие вируса прошли более 21 тысячи нижегородцев. По информации пресс-службы правительства Нижегородской области, это один из самых высоких показателей в ПФО.

Глава региона Глеб Никитин призвал жителей соблюдать режим полной самоизоляции.

- Мы видим, что заболевание протекает у всех по индивидуальному сценарию. Но ни у кого нет гарантии, что все пройдет легко. Вполне здоровые на первый взгляд люди, зараженные вирусом, в считанные дни могут оказаться на аппарате искусственной вентиляции легких, - добавил чиновник.

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