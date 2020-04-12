Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 12 апреля 2020 года составило 20 человек

Выздоровевших от коронавирусной инфекции в Нижнем Новгороде стало больше. В воскресенье, 12 апреля, власти сообщили о еще четырех пациентах, поборовших COVID-19. Таким образом общее количество вылечившихся достигло 20 человек.

Напомним, что уже тестирование на наличие вируса прошли более 21 тысячи нижегородцев. По информации пресс-службы правительства Нижегородской области, это один из самых высоких показателей в ПФО.

Глава региона Глеб Никитин призвал жителей соблюдать режим полной самоизоляции.

- Мы видим, что заболевание протекает у всех по индивидуальному сценарию. Но ни у кого нет гарантии, что все пройдет легко. Вполне здоровые на первый взгляд люди, зараженные вирусом, в считанные дни могут оказаться на аппарате искусственной вентиляции легких, - добавил чиновник.

Ранее губернатор заявил, что ситуация с распространением COVID-19 очень серьезная.

- Если уровень самоизоляции и дальше будет на таком же уровне, то уже через две недели у нас будет 1,6 тысячи заболевших, - отметил глава региона.

Властям Нижнего Новгорода даже пришлось закрыть муниципальные кладбища для посещения до особого распоряжения. Правда, запрет не распространяется на участников и организаторов похорон.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Нижегородской области разработана математическая модель распространения коронавирусной инфекции. При отсутствии самоизоляции каждый день в регионе будут заражаться коронавирусом до 400 человек.

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