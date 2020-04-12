Индекс уровня самоизоляции в Нижнем Новгороде на 12 апреля 2020 года: На улицах почти никого нет
Выходные жители приволжской столицы стараются проводить дома. По данным Яндекса, индекс уровня самоизоляции в Нижнем Новгороде на 11.00 12 апреля 2020 года составил 4,3 балла. Причем в «докоронавирусное» воскресенье этот показатель обычно не превышал показатель в 3,5 балла.
Таким образом областному центру вновь удалось оказаться на первом месте по индексу уровня самоизоляции в городах-миллионниках. Вместе с Нижним Новгородом лидирующую позицию также заняли Пермь и Ростов-на-Дону (4,3 балла). При этом на последнем месте по-прежнему находится Новосибирск - там жители ни в какую не желают оставаться дома (3,6 балла).
Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что ситуация с распространение COVID-19 очень серьезная.
- Если уровень самоизоляции и дальше будет на таком же уровне, то уже через две недели у нас будет 1,6 тысячи заболевших. Единственное, что может предотвратить стремительное распространение вируса, - это самоизоляция, - напомнил глава региона.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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