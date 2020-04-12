Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 12 апреля 2020 года: прибывающих из Москвы и Санкт-Петербурга изолируют

Свежие данные о количестве новых случаев заболевания коронавирусом опубликовали в Нижнем Новгороде. По состоянию на 12 апреля диагноз подтвердился у 33 пациентов, а общее количество зараженных увеличилось до 152 человек. При этом 16 нижегородцев выздоровели

Тестирование на COVID-2019 в настоящее время уже прошли 19 тысяч человек.

В субботу была опубликована информация о математической модели распространения коронавируса в Нижегородской области. Исследования поручил провести глава региона Глеб Никитин. Как заключили эксперты, при соблюдении режима самоизоляции нижегородцами, пик эпидемии сместится с середины мая до 20-х чисел апреля. При этом количество заболевших уменьшится почти в 18 раз.

Губернатор пояснил, что математическую модель распространения инфекции разработали, основываясь на данных других стран. Он также рассказал, что случится, если нижегородцы будут игнорировать режим самоизоляции.

- Согласно имеющимся данным, при отсутствии изоляции в конце месяца в Нижегородской области будут заболевать около 400 человек в день. Это создаст критическую нагрузку на систему здравоохранения, - отметил Глеб Никитин.- Самое страшное, что может произойти – резкий рост пациентов, которым требуется ИВЛ. Сейчас их в регионе шесть, а может быть в сотни раз больше. Ни одна система здравоохранения в мире не может ответить на вызов такого масштаба без поддержки граждан.

12 апреля стало известно также о планах Горьковского автозавода по запуску основных производств. На предприятии сообщили, что сейчас предпринимаются беспрецедентные меры для защиты сотрудников от коронавируса и рассказали об особенностях организации условий труда. Производства возобновят работу уже 13 апреля.

Вечером также появилась информация о введении двухнедельного режима самоизоляции для тех, кто прибывает в Нижний Новгород из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области.

Провести 14 дней с момента прибытия гости Нижегородской области смогут как в домашних условиях, так и в обсерваторе.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, речь не идет о перекрытии границ региона. Необходимость двухнедельной изоляции связана исключительно с инкубационным периодом коронавируса.

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