Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 12 апреля 2020 года составило 152 человека. В субботу в областном центре подтвердилась информация о 33 новых случаях заболевания.

Кроме того, стало известно о выздоровлении 16 пациентов и прохождении тестирования на наличие инфекции 19000 человек.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, предстоит верифицировать еще ни один десяток тестов. При этом рост заболеваемости остается прогнозируемым, ведется работа на опережение.

Как пояснил глава региона, все случаи заболевания подтверждаются у тех, кто уже находится под наблюдением медиков.

Тестирование пациентов на наличие инфекции ведется в непрерывном режиме.

Напомним, в Нижегородской области разработана математическая модель, позволяющая прогнозировать распространение коронавирусной инфекции. В случае если нижегородцы продолжат соблюдать режим самоизоляции, то показатели эпидемии снизятся более чем в 10 раз.

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