Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 11 апреля 2020 года: Выявлено 33 новых случая заражения

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 11 апреля 2020 года выросло до 152 человек. Согласно информации, опубликованной на сайте стопкоронавирус.рф в субботу днем, подтверждено еще 33 случая заболевания COVID-19.

В данный момент выздоровели и выписаны 16 человек. Тестирование на наличие инфекции уже прошли 19000 нижегородцев.

Как ранее сообщал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, верификации подлежат десятки тестов, а рост числа зараженных в регионе является прогнозируемым.

Губернатор также отметил, что ведется работа на опережение, все случаи заражения регистрируют у тех, кто давно попал под наблюдение врачей.

- Пациенты протестированы в разное время, но подтверждение из референс-центров приходят в один день. Мы заранее ожидаем увеличения количества подтвержденных случаев, поскольку сейчас на верификации находятся десятки тестов. Тестирование на наличие коронавирусной инфекции идет в непрерывном режиме, - пояснил глава региона.

Он также добавил, что контакты пациентов определены, приняты все профилактические меры.

«Комсомольская правда» рассказывала, что нижегородцев начнут штрафовать за нарушение режима самоизоляции. Соответствующие полномочия получили около 600 должностных лиц.

Напомним, в соответствии с режимом всеобщей самоизоляции, нижегородцы могут покидать свои дома лишь в нескольких случаях: посещение ближайшего магазина или аптеки, необходимость вынести мусор или погулять с собакой на расстоянии 100 метров от дома.

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