2020-04-10T21:29:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 11 апреля 2020 года составило 119 человек

За сутки в Нижнем Новгороде выявлено 32 новых случая заражения
Анастасия НАЗАРОВА
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Все случаи заражения коронавирусом были зарегистрированы у тех, кто давно находился под наблюдением врачей.Все случаи заражения коронавирусом были зарегистрированы у тех, кто давно находился под наблюдением врачей.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 11 апреля 2020 года составило 119 человек. Накануне днем появилась информация о 32 новых случаях заболевания.

Добавим, что 15 из 119 зараженных уже справились с болезнью, потому их отправили по домам. Тем временем в общей сложности тестирование прошли более 17,5 тысячи нижегородцев.

Ранее глава региона Глеб Никитин сообщил, что ситуация с заболевшими в регионе прогнозируемая. Власти вместе с медиками работают на опережение.

- Все случаи заражения коронавирусом были зарегистрированы у тех, кто давно находился под наблюдением врачей, - пояснил губернатор.

Напомним, что пик коронавируса в Нижегородской области ожидается с 15 апреля.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

На днях в инфекционной больнице № 2 Нижнего Новгорода умерла третья пациентка с коронавирусом. На фоне инфекции у 81-летней женщины обострились сердечно-сосудистые заболевания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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