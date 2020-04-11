Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 11 апреля 2020 года составило 119 человек
Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 11 апреля 2020 года составило 119 человек. Накануне днем появилась информация о 32 новых случаях заболевания.
Добавим, что 15 из 119 зараженных уже справились с болезнью, потому их отправили по домам. Тем временем в общей сложности тестирование прошли более 17,5 тысячи нижегородцев.
Ранее глава региона Глеб Никитин сообщил, что ситуация с заболевшими в регионе прогнозируемая. Власти вместе с медиками работают на опережение.
- Все случаи заражения коронавирусом были зарегистрированы у тех, кто давно находился под наблюдением врачей, - пояснил губернатор.
Напомним, что пик коронавируса в Нижегородской области ожидается с 15 апреля.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
На днях в инфекционной больнице № 2 Нижнего Новгорода умерла третья пациентка с коронавирусом. На фоне инфекции у 81-летней женщины обострились сердечно-сосудистые заболевания.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Карта распространения коронавируса в Нижегородской области: «Решили не включать в перечень Шахунью и Сергачский район»
Глава региона Глеб Никитин утвердил новый перечень «соответствующей территории» (подробности)
Количество умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 9 апреля 2020 года увеличилось до трех
В приволжской столице зафиксирован еще один летальный случай от COVID-19 (подробности)
Глеб Никитин о ситуации с коронавирусом в Нижнем Новгороде: Больше 100 человек находятся на подозрении с коронавирусом
Глава региона рассказал о ситуации с коронавирусом в Нижнем Новгороде (подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!
Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Нижегородской области»