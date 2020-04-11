Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 11 апреля 2020 года: Штрафы за нарушение режима самоизоляции

До пика эпидемии коронавирусной инфекции в России осталось около двух недель. Рассказываем последние новости о распространении коронавируса в Нижнем Новгороде на 11 апреля 2020 года.

Индекс уровня самоизоляции в столице Приволжья упал до 3,3 балла. При этом еще неделю назад Нижний Новгород находился на первом месте среди городов-миллионников, за что глава региона Глеб Никитин благодарил жителей. Но теперь ситуация кардинально изменилась: с наступлением хорошей погоды люди вышли на улицу, позабыв о необходимости оставаться дома.

В связи с этим власти приняли решение - нарушителей самоизоляции будут штрафовать. Соответствующие полномочия получили около 600 должностных лиц.

- Ситуация с распространением коронавируса сейчас очень серьезная, - признал Глеб Никитин. - Если уровень самоизоляции и дальше будет на таком же уровне, то уже через две недели у нас будет 1600 заболевших.

Пока же коронавирус выявлен у 119 человек, причем 15 из них уже выздоровели. Однако за минувшие сутки диагноз подтвердился еще у 32 нижегородцев.

Но есть и позитивные новости, связанные с коронавирусом. В Нижнем Новгороде школьникам, перешедшим на дистанционное обучение, начали раздавать продуктовые наборы. На данный момент их получили 4,8 тысячи детей-льготников.

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