Ярмарочный проезд в Нижнем Новгороде ожидает реконструкция. Концепцию проекта благоустройства разработал ООО «Регионпроект», однако проектировщику предстоит учесть замечания местных жителей и экспертного совета Института урбанистики Нижнего Новгорода. Последний опубликовал на своей страничке в соцсетях техническое задание по результатам общественных обсуждений.

Стоит отметить, что Ярмарочный проезд расположен между двумя памятниками архитектуры – Главным ярмарочным домом и Спасским Староярмарочным собором. Проезд пересекает несколько улиц, где сохранились исторические здания.

По мнению составителей техзадания, при проектировании необходимо продумать культурно-историческую, спортивную, социальную и экологическую функции общественного пространства.

Подвесные качели и перголы, увитые виноградом: каким станет Ярмарочный проезд в Нижнем Новгороде. Визуализация: ООО «Регионпроект»

Сегодня жители и гости города пользуются территорией Ярмарочного проезда для прогулок, посещения храма, походов на работу и в школу. Дети и школьники любят кататься там на самокатах, велосипедах, роликах и гироскутерах.

Жители пожелали, чтобы проезд остался местом для прогулок и любования достопримечательностями: собором и Главным ярмарочным домом. Кроме того, бульвар нуждается в хорошем современном освещении и адаптации пространства для нужд маломобильных граждан.

Жители просят обновить тротуары, систему освещения и убрать автостоянку

Жители просят обновить тротуары, систему освещения и убрать автостоянку. ФОТО: Институт урбанистики НН

Нижегородцы считают, что дорожное покрытие проезда находится в плохом состоянии, требует замены брусчатки с обыгрыванием разных зон на протяжении всей улицы.

Беспокоит людей и наличие автостоянки в начале сквера. Жители хотели бы ограничить передвижение машин и запретить стоянки автомобилей.

Участники слушаний попросили сохранить существующие деревья, за исключением сухостоя и растений, представляющих опасность. Есть также запрос на обустройство газонов, клумб, высадку новых деревьев, монтаж современного освещения, включая красивую подсветку Спасского Староярмарочного собора.

По мнению жителей, бульвар должен превратиться в полноценное место для отдыха, встреч и проведения развлекательных мероприятий.

Подвесные качели и перголы, увитые виноградом: каким станет Ярмарочный проезд в Нижнем Новгороде. Визуализация: ООО «Регионпроект»

Участники обсуждения отметили, что когда-то здесь действовал фонтан, и было бы замечательно, если бы его возродили. Нижегородцам понравилась идея создания сухого фонтана, детских дорожек для катания на самокатах, велосипедах и роликовых коньках.

Жители считают, что необходимо заменить урны и увеличить их количество в целом. Не работает ливневая канализация, плохо убирается территория, из-за чего скапливается много мусора.

Радикальных трансформаций не предвидится

В границы проектирования Ярмарочного проезда включены два сквера. В целом концепция благоустройства не предусматривает радикальных трансформаций общественного пространства.

Максимальные изменения ожидают лишь центральную дорожку. Проектировщик предлагает сузить ее, увеличив зону озеленения.

Предусмотрено также мощение брусчаткой толщиной 8 сантиметров, чтобы она была способна выдержать транспортную нагрузку, например, при уборке территории с помощью спецтехники.

Отдельное внимание планируется уделить аллее перед Спасским собором, где установлен памятник нижегородцам-участникам аварии на Чернобыльской АЭС.

Решение для аллеи с памятником нижегородцам-участникам аварии на Чернобыльской АЭС. Визуализация: ООО «Регионпроект»

Цветовое решение для мощения территории будет максимально лаконичным. Проектировщик выбрал серую брусчатку, состоящую из элементов разных размеров.

При этом гранитная брусчатка бело-серых оттенков вокруг самого памятника демонтироваться не будет из-за высокого качества благоустройства.

Небольшие изменения могут затронуть элементы монумента - каменные шары, напоминающие о взрыве. По задумке автора памятника, сферы символизируют разлетающиеся атомы.

Каменные сферы-элементы памятника. Визуализация: ООО «Регионпроект»

Изначально они были установлены так, что мешали уборке снега. Проектировщики предлагают переместить элементы в цветники, где они никому не помешают.

Авторы концепции задумали установить в сквере площадку с подвесными качелями и перголы, по которым будет виться девичий виноград.

Подвесные качели и перголы, увитые виноградом: каким станет Ярмарочный проезд в Нижнем Новгороде. Визуализация: ООО «Регионпроект»

В разных частях бульвара могут появиться также круговые скамьи.

Однако к единому решению в отношении лавочек, навесов и фонарей нижегородцы пока не пришли. Какими они будут, окончательно не известно, поэтому малые архитектурные формы продолжают обсуждать в онлайн-формате.

Саму концепцию благоустройства Ярмарочного проезда проектировщик доработал с учетом замечаний жителей и уже разослал участникам общественных обсуждений. Она также опубликована в группах Института урбанистики «ВКонтакте» и Facebook. Сейчас эксперты и жители делятся мнениями и комментариями.