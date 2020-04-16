2020-04-16T13:57:27+03:00
Общество

Подвесные качели и перголы, увитые виноградом: каким станет Ярмарочный проезд в Нижнем Новгороде

Концепцию благоустройства нижегородцы обсуждают в онлайн-формате
Елена КАРАЛ
Поделиться:
Подвесные качели и перголы, увитые виноградом: каким станет Ярмарочный проезд в Нижнем Новгороде. Визуализация: ООО «Регионпроект»Подвесные качели и перголы, увитые виноградом: каким станет Ярмарочный проезд в Нижнем Новгороде. Визуализация: ООО «Регионпроект»
Изменить размер текста:

Ярмарочный проезд в Нижнем Новгороде ожидает реконструкция. Концепцию проекта благоустройства разработал ООО «Регионпроект», однако проектировщику предстоит учесть замечания местных жителей и экспертного совета Института урбанистики Нижнего Новгорода. Последний опубликовал на своей страничке в соцсетях техническое задание по результатам общественных обсуждений.

Стоит отметить, что Ярмарочный проезд расположен между двумя памятниками архитектуры – Главным ярмарочным домом и Спасским Староярмарочным собором. Проезд пересекает несколько улиц, где сохранились исторические здания.

По мнению составителей техзадания, при проектировании необходимо продумать культурно-историческую, спортивную, социальную и экологическую функции общественного пространства.

Подвесные качели и перголы, увитые виноградом: каким станет Ярмарочный проезд в Нижнем Новгороде. Визуализация: ООО «Регионпроект»

Подвесные качели и перголы, увитые виноградом: каким станет Ярмарочный проезд в Нижнем Новгороде. Визуализация: ООО «Регионпроект»

Сегодня жители и гости города пользуются территорией Ярмарочного проезда для прогулок, посещения храма, походов на работу и в школу. Дети и школьники любят кататься там на самокатах, велосипедах, роликах и гироскутерах.

Жители пожелали, чтобы проезд остался местом для прогулок и любования достопримечательностями: собором и Главным ярмарочным домом. Кроме того, бульвар нуждается в хорошем современном освещении и адаптации пространства для нужд маломобильных граждан.

Жители просят обновить тротуары, систему освещения и убрать автостоянку

Жители просят обновить тротуары, систему освещения и убрать автостоянку. ФОТО: Институт урбанистики НН

Жители просят обновить тротуары, систему освещения и убрать автостоянку. ФОТО: Институт урбанистики НН

Нижегородцы считают, что дорожное покрытие проезда находится в плохом состоянии, требует замены брусчатки с обыгрыванием разных зон на протяжении всей улицы.

Беспокоит людей и наличие автостоянки в начале сквера. Жители хотели бы ограничить передвижение машин и запретить стоянки автомобилей.

Участники слушаний попросили сохранить существующие деревья, за исключением сухостоя и растений, представляющих опасность. Есть также запрос на обустройство газонов, клумб, высадку новых деревьев, монтаж современного освещения, включая красивую подсветку Спасского Староярмарочного собора.

По мнению жителей, бульвар должен превратиться в полноценное место для отдыха, встреч и проведения развлекательных мероприятий.

Подвесные качели и перголы, увитые виноградом: каким станет Ярмарочный проезд в Нижнем Новгороде. Визуализация: ООО «Регионпроект»

Подвесные качели и перголы, увитые виноградом: каким станет Ярмарочный проезд в Нижнем Новгороде. Визуализация: ООО «Регионпроект»

Участники обсуждения отметили, что когда-то здесь действовал фонтан, и было бы замечательно, если бы его возродили. Нижегородцам понравилась идея создания сухого фонтана, детских дорожек для катания на самокатах, велосипедах и роликовых коньках.

Жители считают, что необходимо заменить урны и увеличить их количество в целом. Не работает ливневая канализация, плохо убирается территория, из-за чего скапливается много мусора.

Радикальных трансформаций не предвидится

В границы проектирования Ярмарочного проезда включены два сквера. В целом концепция благоустройства не предусматривает радикальных трансформаций общественного пространства.

Максимальные изменения ожидают лишь центральную дорожку. Проектировщик предлагает сузить ее, увеличив зону озеленения.

Предусмотрено также мощение брусчаткой толщиной 8 сантиметров, чтобы она была способна выдержать транспортную нагрузку, например, при уборке территории с помощью спецтехники.

Отдельное внимание планируется уделить аллее перед Спасским собором, где установлен памятник нижегородцам-участникам аварии на Чернобыльской АЭС.

Решение для аллеи с памятником нижегородцам-участникам аварии на Чернобыльской АЭС. Визуализация: ООО «Регионпроект»

Решение для аллеи с памятником нижегородцам-участникам аварии на Чернобыльской АЭС. Визуализация: ООО «Регионпроект»

Цветовое решение для мощения территории будет максимально лаконичным. Проектировщик выбрал серую брусчатку, состоящую из элементов разных размеров.

При этом гранитная брусчатка бело-серых оттенков вокруг самого памятника демонтироваться не будет из-за высокого качества благоустройства.

Небольшие изменения могут затронуть элементы монумента - каменные шары, напоминающие о взрыве. По задумке автора памятника, сферы символизируют разлетающиеся атомы.

Каменные сферы-элементы памятника. Визуализация: ООО «Регионпроект»

Каменные сферы-элементы памятника. Визуализация: ООО «Регионпроект»

Изначально они были установлены так, что мешали уборке снега. Проектировщики предлагают переместить элементы в цветники, где они никому не помешают.

Авторы концепции задумали установить в сквере площадку с подвесными качелями и перголы, по которым будет виться девичий виноград.

Подвесные качели и перголы, увитые виноградом: каким станет Ярмарочный проезд в Нижнем Новгороде. Визуализация: ООО «Регионпроект»

Подвесные качели и перголы, увитые виноградом: каким станет Ярмарочный проезд в Нижнем Новгороде. Визуализация: ООО «Регионпроект»

В разных частях бульвара могут появиться также круговые скамьи.

Однако к единому решению в отношении лавочек, навесов и фонарей нижегородцы пока не пришли. Какими они будут, окончательно не известно, поэтому малые архитектурные формы продолжают обсуждать в онлайн-формате.

Саму концепцию благоустройства Ярмарочного проезда проектировщик доработал с учетом замечаний жителей и уже разослал участникам общественных обсуждений. Она также опубликована в группах Института урбанистики «ВКонтакте» и Facebook. Сейчас эксперты и жители делятся мнениями и комментариями.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
На время пандемии коронавируса в гостиницах будут жить более 750 нижегородских врачей
Глеб Никитин поручил главам МСУ тщательно контролировать безопасность на предприятиях
Мэр Нижнего Новгорода сдал анализы на коронавирус
Финансовая поддержка компаниям Нижегородской области во время самоизоляции: Где и как получить
Подрядчиков для подготовки проектов реставрации 10 исторических зданий выберут в Нижнем Новгороде
Первые случаи заражения COVID-19 зафиксированы в Первомайском и Шатковском районах
Житель Канавина изнасиловал 20-летнюю девушку из-за денежного долга ее друга
Еще 30 нижегородцев попались на нарушении режима самоизоляции за прошедшие сутки
Глеб Никитин: «На автопром придется огромный удар, который будет сопоставим с кризисами предыдущих лет»
Пасхальные куличи будут освящаться на нижегородских хлебозаводах
МВД увеличит количество полицейских постов на дорогах Нижегородской области
Павел Солодкий: «Сегодня, как никогда, важна консолидация бизнеса»
Более 30 тысяч человек проверили на коронавирус в Нижегородской области
65 памятников героям ВОВ будут приведены в порядок в Лысковском районе
Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 16 апреля 2020 года: Поддержка самозанятых и гостиницы для врачей
Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 16 апреля 2020 года составило 404 человека
Александр Смирнов: «Экстренную помощь пациентам с заболеваниями сердца мы продолжаем оказывать в полном объеме»
Объем региональных мер поддержки бизнеса увеличат в Нижегородской области
Ученые из МГУ рассказали, у кого есть иммунитет к коронавирусу
Названы предприятия, которые могут рассчитывать на господдержку в период борьбы с коронавирусом
Российским медикам хотят предоставить отсрочку по НДФЛ и выдавать «чистыми» до 80 000 рублей
Свыше миллиона российских семей обратились за выплатами на детей
Apple представила новый iPhone SE
Коронавирус предлагают включить в перечень особо опасных заболеваний в Нижегородской области